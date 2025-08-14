上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶





▲中華男籃只差一步，就能取得亞洲盃4強門票。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在本屆亞洲盃8強戰交手強敵伊朗，上半場一度領先多達21分情況下，最終遭逆轉以3分之差飲恨輸球。全場40分鐘比賽領先多達38分5秒卻痛失亞洲盃4強，中華隊下半場面臨裁判吹判尺度「大轉彎」，賽後又被FIBA官方社群發迷因圖嘲諷，也讓台灣球迷相當不滿，怒批此戰就是「8打5」才輸球。

全場領先時間多達「38分5秒」，團隊投籃命中率、三分球命中率、罰球命中率全數優於對手伊朗，上半場甚至一度領先多達21分情勢大好。

但中華隊在下半場卻面臨裁判吹判尺度驟變，包括球隊最重要禁區守護神高柏鎧，下半場開賽不到兩分鐘就因為一次正常掩護動作，苦吞個人單場第4犯，只能暫時退場。

隨後包括伊朗兩次出現走步違例，但都遭裁判放過，高柏鎧、曾祥鈞兩次精彩防守，都遭吹犯規，末節兩隊比分拉鋸時刻，陳盈駿切入遭對手明顯拉手，卻被判進攻犯規，伊朗最後關頭連續要到兩次犯規，獲得4罰機會並罰進3球，造成最終逆轉贏球結果。

加上賽後FIBA官方IG發文，利用經典迷因梗圖來暗諷中華隊輸球結果，本屆亞洲盃官方社群從未有類似發文，此舉也被認為過於針對，且非常不尊重中華男籃，引爆球迷怒火，紛紛在該則發文留言怒批。

此戰3名裁判的吹判尺度也引發台灣球迷熱議，中伊之戰3位執法裁判分別為日本籍高木加藤、哈薩克的米赫耶夫（Yevgeniy Mikheyev）以及泰國籍的普里達（Muongmee Preeda），3人都是FIBA國際裁判，過往也曾有過來台灣吹判東超相關國際賽事經驗。

▲中華男籃遭伊朗逆轉，下半場裁判吹判尺度大轉彎引發球迷熱議。（圖／取自FIBA官網）