運動雲

>

中華男籃拚27年對伊朗首勝　須提防對手4巨頭連線

▲▼中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強，總教練圖齊 。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃亞洲盃重返8強，將對上伊朗爭取晉級4強資格。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在本屆亞洲盃男籃賽強勢挺進8強，寫下自2013年亞錦賽（亞洲盃改制前身）以來最佳成績。14日凌晨12點則將在8強戰面對西亞強權伊朗，中華隊在FIBA正式國際賽打贏伊朗，已經得追溯至1998年亞運，此次在近10年「最強中華隊」陣容出擊情況下，仍須提防伊朗「4巨頭」戰力，才能力拚挺進最終4強榮耀。

中華男籃在拿下預賽D組第2名，晉級附加賽後，順利「復仇」擊敗約旦，成功挺進本屆亞洲盃8強，也算是一吐本屆亞洲盃開打前，FIBA戰力榜僅被排在第12位的怨氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過8強戰將遭遇西亞勁旅伊朗，回顧兩隊過往在正式國際賽13次交手，中華隊僅拿下2勝，且上次贏球已經是1998年。

▲伊朗男籃，主控瓦赫迪、前鋒阿加詹普爾。（圖／取自FIBA官網）

▲伊朗男籃成功換血，整體實力依舊相當強大。（圖／取自FIBA官網）

特別是在伊朗「黃金世代」哈達迪（Hamed Haddadi）、巴哈拉米（Samad Bahrami）、卡瑞尼（Mehdi Kamrani）領軍下，中華男籃即便在陳信安、林志傑、田壘及曾文鼎等人的台籃黃金世代時期，依舊無法越雷池一步贏得勝利。

但此次中華男籃匯集老、中、青世代好手出擊，除了CBA旅外3星，劉錚、陳盈駿、林庭謙，還包括歸化長人高柏鎧，加上已經成為國家隊未來希望的賀丹、賀博兄弟檔，希望能夠在對上伊朗關鍵戰役贏得勝利。

伊朗男籃在經歷換血後，目前主力陣容已經相當穩固，此次亞洲盃身高185公分的主力控衛瓦赫迪（Sina Vahedi）場均能轟下全隊最高18.7分，中華隊當家主控陳盈駿在攻守兩端，都必須要給足瓦赫迪壓力，切斷這位伊朗後場大將火力。

▲伊朗男籃，主控瓦赫迪、前鋒阿加詹普爾。（圖／取自FIBA官網）

▲伊朗男籃主控瓦赫迪本屆亞洲盃場均可攻下18.7分，火力相當驚人。（圖／取自FIBA官網）

另外，伊朗年僅24歲的198公分前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour），在本屆亞洲盃預賽3戰平均可攻下17分，每場能以高達52%的三分球命中率，投進4.3顆三分球，絕對也將是中華隊必須嚴防的外線火力來源。

至於目前年僅20歲，身高達201公分，目前在法國甲級聯賽效力的年輕前鋒阿米尼（Mohammad Amini），預賽同樣繳出13.7分、5籃板、2助攻，在對上日本之戰曾有單場24分、8籃板的爆量演出，實力同樣不容小覷。

最後則是曾被NBA費城七六人選秀挑中，現年35歲的沙場老將卡茲米（Arsalan Kazemi），本屆亞洲盃雖然場均僅有6分進帳，但每場能貢獻10.7籃板以及3.3助攻、2.3抄截，在攻守兩端都扮演球隊穩定戰力。

對於中華男籃想要贏球挺進4強，重要關鍵首先是團隊得分火力必須維持，包括陳盈駿、林庭謙再到賀丹、賀博甚至是阿巴西，在1到3號位置必須展現破壞力，讓伊朗在防守端消耗大量體能，才能持續纏鬥。

另外則是內線中樞高柏鎧必須在防守端頂住壓力，此次中華隊內線戰力較為薄弱，高柏鎧場均8.3分、9.3籃板、3阻攻的表現相當穩定，不過在進入8強戰後，對手整體實力更加提升，加上伊朗高度與強悍打法兼具，如果高柏鎧出現犯規麻煩，以胡瓏貿為首，包括曾祥鈞、陳冠全等內線戰力，就必須有更強勢表現，才能替中華隊撐起禁區半邊天。

最後關鍵則在「抗壓性」，中華男籃在過去10年面臨國際賽「黑暗期」情況下，此次可說背負著台灣球迷的廣大期待，對於選手面臨的強大壓力可想而知，在小組賽最終戰和紐西蘭爭奪分組龍頭之戰，團隊面臨強大壓力考驗下，整體適應及調整程度並不如預期，只能仰賴賀家兄弟的單打嘗試突圍，最終也以40分之差敗北。

8強戰遭遇強敵伊朗，這批一時之選的中華隊好手將再次獲得證明自己的機會，只要能打出優質的團隊攻守內容，戰勝伊朗、挺進4強並非遙不可及。

▲伊朗男籃，主控瓦赫迪、前鋒阿加詹普爾。（圖／取自FIBA官網）

▲伊朗前鋒阿加詹普爾預賽場均能拿到17分，整體實力也相當亮眼。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃亞洲盃伊朗8強陳盈駿賀丹賀博林庭謙高柏鎧台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

5度入選NBA明星賽　尼克王牌長人唐斯8月底訪台

5度入選NBA明星賽　尼克王牌長人唐斯8月底訪台

攻城獅洋將走歐洲風　拉脫維亞帕塞獅加盟

攻城獅洋將走歐洲風　拉脫維亞帕塞獅加盟

排球也有阿巴西！　台鋼天鷹找來伊朗主攻手加盟

排球也有阿巴西！　台鋼天鷹找來伊朗主攻手加盟

快訊／最強洋將回來啦！　新北國王宣布與沃許本完成續約

快訊／最強洋將回來啦！　新北國王宣布與沃許本完成續約

轉戰快艇再組三巨頭　畢爾：目標就是總冠軍

轉戰快艇再組三巨頭　畢爾：目標就是總冠軍

張煥宜重返榮耀　世運會武術散打奪銅牌

張煥宜重返榮耀　世運會武術散打奪銅牌

戰勝心魔！　中華合球隊逆轉勝世運會奪銅

戰勝心魔！　中華合球隊逆轉勝世運會奪銅

連郭婞淳都在「飲控」！　重返58公斤級備戰10月世錦賽

連郭婞淳都在「飲控」！　重返58公斤級備戰10月世錦賽

中華男籃闖亞洲盃8強　前歸化球員戴維斯卻喊話：我需要籃球合約

中華男籃闖亞洲盃8強　前歸化球員戴維斯卻喊話：我需要籃球合約

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

【狂風暴雨】楊柳颱風強襲台東 連紅綠燈都在搖...鐵捲門直接GG

熱門新聞

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃拚27年對伊朗首勝　須提防對手4巨頭連線

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

劉基鴻、郭天信開轟率味全4:1逆轉兄弟！羅戈9局「問天」締悲情紀錄

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭達成百安後驚喜宣布：我當爸啦

2中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

3中華男籃拚4強！　提防伊朗4巨頭連線

4大谷翔平二刀流轉換「另一張臉」

5味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

最新新聞

1中華男籃拚4強　半場16分壓伊朗

2吳念庭達成百安後驚喜宣布：我當爸啦

3中華男籃拚4強！　提防伊朗4巨頭連線

4「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

5味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366