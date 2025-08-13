中華男籃拚27年對伊朗首勝　須提防對手4巨頭連線

▲中華男籃亞洲盃重返8強，將對上伊朗爭取晉級4強資格。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在本屆亞洲盃男籃賽強勢挺進8強，寫下自2013年亞錦賽（亞洲盃改制前身）以來最佳成績。14日凌晨12點則將在8強戰面對西亞強權伊朗，中華隊在FIBA正式國際賽打贏伊朗，已經得追溯至1998年亞運，此次在近10年「最強中華隊」陣容出擊情況下，仍須提防伊朗「4巨頭」戰力，才能力拚挺進最終4強榮耀。

中華男籃在拿下預賽D組第2名，晉級附加賽後，順利「復仇」擊敗約旦，成功挺進本屆亞洲盃8強，也算是一吐本屆亞洲盃開打前，FIBA戰力榜僅被排在第12位的怨氣。

不過8強戰將遭遇西亞勁旅伊朗，回顧兩隊過往在正式國際賽13次交手，中華隊僅拿下2勝，且上次贏球已經是1998年。

▲伊朗男籃成功換血，整體實力依舊相當強大。（圖／取自FIBA官網）

特別是在伊朗「黃金世代」哈達迪（Hamed Haddadi）、巴哈拉米（Samad Bahrami）、卡瑞尼（Mehdi Kamrani）領軍下，中華男籃即便在陳信安、林志傑、田壘及曾文鼎等人的台籃黃金世代時期，依舊無法越雷池一步贏得勝利。

但此次中華男籃匯集老、中、青世代好手出擊，除了CBA旅外3星，劉錚、陳盈駿、林庭謙，還包括歸化長人高柏鎧，加上已經成為國家隊未來希望的賀丹、賀博兄弟檔，希望能夠在對上伊朗關鍵戰役贏得勝利。

伊朗男籃在經歷換血後，目前主力陣容已經相當穩固，此次亞洲盃身高185公分的主力控衛瓦赫迪（Sina Vahedi）場均能轟下全隊最高18.7分，中華隊當家主控陳盈駿在攻守兩端，都必須要給足瓦赫迪壓力，切斷這位伊朗後場大將火力。

▲伊朗男籃主控瓦赫迪本屆亞洲盃場均可攻下18.7分，火力相當驚人。（圖／取自FIBA官網）

另外，伊朗年僅24歲的198公分前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour），在本屆亞洲盃預賽3戰平均可攻下17分，每場能以高達52%的三分球命中率，投進4.3顆三分球，絕對也將是中華隊必須嚴防的外線火力來源。

至於目前年僅20歲，身高達201公分，目前在法國甲級聯賽效力的年輕前鋒阿米尼（Mohammad Amini），預賽同樣繳出13.7分、5籃板、2助攻，在對上日本之戰曾有單場24分、8籃板的爆量演出，實力同樣不容小覷。

最後則是曾被NBA費城七六人選秀挑中，現年35歲的沙場老將卡茲米（Arsalan Kazemi），本屆亞洲盃雖然場均僅有6分進帳，但每場能貢獻10.7籃板以及3.3助攻、2.3抄截，在攻守兩端都扮演球隊穩定戰力。

對於中華男籃想要贏球挺進4強，重要關鍵首先是團隊得分火力必須維持，包括陳盈駿、林庭謙再到賀丹、賀博甚至是阿巴西，在1到3號位置必須展現破壞力，讓伊朗在防守端消耗大量體能，才能持續纏鬥。

另外則是內線中樞高柏鎧必須在防守端頂住壓力，此次中華隊內線戰力較為薄弱，高柏鎧場均8.3分、9.3籃板、3阻攻的表現相當穩定，不過在進入8強戰後，對手整體實力更加提升，加上伊朗高度與強悍打法兼具，如果高柏鎧出現犯規麻煩，以胡瓏貿為首，包括曾祥鈞、陳冠全等內線戰力，就必須有更強勢表現，才能替中華隊撐起禁區半邊天。

最後關鍵則在「抗壓性」，中華男籃在過去10年面臨國際賽「黑暗期」情況下，此次可說背負著台灣球迷的廣大期待，對於選手面臨的強大壓力可想而知，在小組賽最終戰和紐西蘭爭奪分組龍頭之戰，團隊面臨強大壓力考驗下，整體適應及調整程度並不如預期，只能仰賴賀家兄弟的單打嘗試突圍，最終也以40分之差敗北。

8強戰遭遇強敵伊朗，這批一時之選的中華隊好手將再次獲得證明自己的機會，只要能打出優質的團隊攻守內容，戰勝伊朗、挺進4強並非遙不可及。

▲伊朗前鋒阿加詹普爾預賽場均能拿到17分，整體實力也相當亮眼。（圖／取自FIBA官網）