中華男籃闖亞洲盃8強　前歸化球員戴維斯卻喊話：我需要籃球合約

▲戴維斯在個人社群公開發文，喊話希望得到一份籃球合約。（圖／取自戴維斯FB）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在2025亞洲盃打出佳績，11日擊敗約旦後，正式打入本屆8強，這也是中華隊在2013年亞錦賽（亞洲盃改制前舊名）之後，時隔12年首度挺進亞洲8強行列。不過今（12日）中華男籃前歸化球員戴維斯卻在社群發文，喊話希望能夠獲得一份籃球合約，來養活自己和家人。發文曝光後，也引發外界討論。

2013年亞錦賽，中華男籃在「黃金世代」包括林志傑、田壘、曾文鼎等好手齊心出擊，另一重要關鍵則是當時的「新台灣人」戴維斯歸化取得中華民國籍身分證，並在亞錦賽成功捍衛禁區，也幫助中華隊寫下隊史首度擊敗中國男籃壯舉，最終更挺進該屆4強。

隨後戴維斯也持續在台灣籃壇發展，從SBL超級籃球聯賽，到後續PLG職籃成立，戴維斯從璞園（領航猿），再到新北國王，但2023年戴維斯卻遭前妻提告家暴，最終依過失傷害判處拘役20天並得易科罰金，全案最終定讞。

現年42歲的戴維斯，自2023年底後，就未在職業賽場出賽，也未有職業球團網羅戴維斯入隊。今日他在個人社群發文表示，「畢竟我已經做出了犧牲，成為台灣的公民，我至少應該得到一份籃球合約來養活我和我的家人。」

▲戴維斯上一次正式出賽已經是2023年底。（圖／PLG資料照）