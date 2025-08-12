本屆「最神秘新秀」　來自夏威夷的熊祥泰曾單場狂飆10記三分球

▲國王在本屆 TPBL新人選秀會，次輪挑中來自夏威夷的華裔射手熊祥泰。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

新北國王在昨日TPBL職籃2025新人選秀會上，除了首輪補進喬納森外，次輪又指名了在美國夏威夷出生，來自NCAA第3級大學的華裔前鋒熊祥泰。由於事前外界對於熊祥泰的背景資料並不熟悉，因此也被視為本屆「最神秘新秀」。國王總經理毛加恩則透露，「熊祥泰是個相當準的射手，曾單場投進10顆三分球，一舉打破校史紀錄。」

昨日TPBL職籃新人選秀會，國王在次輪選秀時，選擇了來自美國奧勒岡州威拉姆特大學的熊祥泰，由於事前外界對於這位球員的資料並沒有太多，因此國王總經理毛加恩在受訪時也笑說，「沒有人猜到吧」。

毛加恩透露，「熊祥泰來自夏威夷，是透過新任總教練派翠克（John Patrick）在日本籃壇的人脈介紹，因此來台測試且外線準度表現優異，因此才決定選入陣中，定位上就是射手，他曾在大學有單場10顆三分球，打破校史紀錄的演出。」

父親是在台灣出生，熊祥泰透露，「自己5歲開始打籃球，最喜歡的球星是湖人一代名將『黑曼巴』布萊恩（Kobe Bryant），也很期待能和林書豪一起同隊打球，至於中文則只會說一點點。」

除了選秀會挑中喬納森、熊祥泰外，毛加恩不諱言表示，「由於本賽季除了TPBL本身的賽程，國王還會爭戰EASL東超聯賽，BCL賽事也可能繼續，因此確實還可能在自由球員市場挑選1到2位球員，但主要還是要看有沒有空間讓球員發揮。」

至於先前林書緯確定與國王續約3年後，林書豪是否也可能續約再戰一事，毛加恩則並未多談，強調後續就會陸續向外界公佈狀況。

至於去年指名選進，但最終選擇前進中國CBA聯賽挑戰的陳將双，由於國王仍握有優先議約權，是否會爭取陳將双一事，毛加恩則強調，「目前在溝通中，但陳將双現在在當兵中，等他退伍之後再來談。」