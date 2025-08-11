19歲新星踏上職籃舞台　謝銘駿腳踝積水仍無法練球

▲19歲新星謝銘駿被戰神選中，有機會正式展開職籃生涯 。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神11日在2025年TPBL職籃新人選秀會上，以首輪第4順位挑中年僅19歲，畢業自光復高中的潛力股新星謝銘駿，戰神也期盼能培養謝銘駿朝向雙能衛角色持續邁進。不過謝銘駿也透露，目前腳踝傷勢暫時無法練球，受傷部位也出現積水狀況，但仍希望新賽季努力爭取上場機會。

選前喊出希望補強「雙能衛」好手，戰神就是將頭號目標放在年僅19歲的謝銘駿身上，在新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹相繼選進心目中理想好手後，戰神在第4順位果斷挑進謝銘駿，甚至在次輪也挑選來自台灣師大的控衛魏芃禾，為後場戰力大幅補強。

謝銘駿透露，「雖然跳過UBA，可能少了一些回億，但因為目標還是希望成為職業球員，因此決定提前投入選秀，自己也會努力在新賽季爭取上場時間。」

戰神總教練許皓程則喊話表示，未來會希望讓謝銘駿朝雙能衛角色來養成，但新賽季仍會以2號位置，也就是得分後衛角色出發，球隊也請來外籍專屬技術教練，目的就是希望幫助球員持續開發、培養及成長。

不過目前謝銘駿仍受到腳踝傷勢影響，他透露目前腳踝仍有積水狀況，但應該近期就能重新投入訓練。謝銘駿也強調，「既然已經選擇踏入職業賽場，就沒有年紀上的差別，不會懼怕任何人，雖然我可能各方面都有有優勢，但還是會努力訓練，希望爭取到上場時間。」

另外，戰神在次輪也挑選了來自台灣師大的後衛魏芃禾，據戰神總經理林祐廷表示，球隊目前最欠缺的仍是1號位置的控球後衛，因此決定挑進魏芃禾，接下來在自由市場可能也不會再有太大動作。

▲謝銘駿是本屆TPBL新人選秀會最年輕被選中球員。（圖／記者徐文彬攝）