特攻不選謝銘駿原因曝光　劉志威大讚曾信武就是「即戰力」

▲▼ TPBL新人選秀會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 特攻選擇曾信武為本屆選秀榜眼，劉志威大讚是「即戰力」。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

2025年TPBL新人選秀會，最終共有8名球員獲得青睞中選。其中手握首輪第2順位「選秀榜眼籤」的新北中信特攻，最終並未選擇年僅19歲的潛力旅美新星謝銘駿，而是挑選了來自台灣師大的195公分前鋒曾信武。特攻總經理劉志威強調，「曾信武就是即戰力，防守具有一定強度也兼具機動性，加上外線穩定度，他就是我們首要目標！」

本屆TPBL新人選秀，除了「公認」的狀元大熱門劉丞勳之外，在年僅19歲的旅美新星謝銘駿確定投入本屆選秀後，握有首輪第2順位的特攻究竟會選擇哪位球員，也引發外界討論關注。而最終特攻仍然以即戰力為優先考量，挑選了本屆瓊斯盃中華白隊國手前鋒曾信武。

特攻總經理劉志威表示，「謝銘駿很有未來性，有機會成為未來球隊的核心要角，我們不是沒有考慮過，但考慮他還年輕需要時間養成，現在我們的隊型比較需要即戰力型的曾信武。」

劉志威強調，「在啟用小洋將情況下，4號位置一定會啟用本土球員，曾信武具備防守強度、機動性，外線穩定度也有，我認為應該要有更多這種類型的4號球員。」

▲▼ TPBL新人選秀會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲特攻堅決選擇曾信武，而非「潛力股」謝銘駿。（圖／記者徐文彬攝）

關鍵字： TPBL選秀曾信武謝銘駿特攻劉志威台籃

