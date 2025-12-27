>

前兄弟養父鐵驚喜登板新聞盃　林恩宇、劉義傳同場較勁掀回憶殺

▲新聞盃。（圖／台灣棒球記者作家協會）

▲新聞盃。（圖／台灣棒球記者作家協會）

記者楊舒帆／綜合報導

第八屆新聞盃今在細雨中揭幕，中信兄弟隊話題滿滿，不僅再度迎來「小雞」林恩宇連續第二年情義相挺，更大手筆邀請洋將助陣，傳奇球星養父鐵也特地跨海來台參賽。味全龍金手套捕手蔣少宏擔任開幕典禮開球嘉賓，陳瑞昌、曹竣崵、劉義傳等名將同場競技，讓觀山棒球場星光熠熠。

由台灣棒球記者作家協會主辦的新聞盃，集結職棒6球團相關工作人員，以及中華職棒聯盟、中華棒協、原棒協、DAZN、展逸國際行銷等棒球產業人士，今年共有12支隊伍透過軟式棒球賽切磋交流、聯繫情誼。協辦單位包括中華職業棒球大聯盟、勝優國際、中信育樂與挺悍運動行銷，共同促成這場棒球盛會。

林恩宇連續兩年力挺參戰，今年在兄弟首戰擔任先發投手，打擊時更與原棒協傳奇球星劉義傳上演話題對決，成功敲出安打，展現難得的「二刀流」身手。

兄弟首戰雖然派出養父鐵緊急登板，仍與原棒協戰平，養父鐵苦笑說明，臨時上場熱身不足，現在擔任阪神虎隊球探，都在按測速槍，加上先前因腳踝扭傷，已經2年多沒有碰球，第二戰先發前會好好熱身。

第二戰養父鐵再先發對上樂天桃猿隊，根據現場球探提供的測速槍，最快球速來到124公里，曲球也有90公里，最終投2局掉3分，養父鐵對於自己球速感到滿意，笑說「我已經52歲了，這樣很可以」。

養父鐵因為球探工作，常來台關注高中選手，這次參加新聞盃是因為兄弟劉耀鴻的邀請，雖然沒什麼練習，自認表現還能更好一些，但能夠見到過去認識的球員或是工作人員，感到很開心。

▲▼養父鐵、林恩宇。（圖／台灣棒球記者作家協會）

▲▼養父鐵、林恩宇。（圖／台灣棒球記者作家協會）

▲▼養父鐵、林恩宇。（圖／台灣棒球記者作家協會）

