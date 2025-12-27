前旅日王彥程也在列！韓職亞援日投成主流　韓媒揭「低風險」關鍵

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職明年引進亞援制度，10支球隊的人選已全數確定，整體走向如預期以投手為主，僅起亞虎隊選擇野手，其餘9隊全，日本出身投手數補進投手戰力。其中仍是最大宗，包含韓華鷹選擇曾效力樂天金鷲的台灣左投王彥程，合計占了7席，顯示「日本製」仍被視為失敗風險較低的選項。

起亞虎是唯一未選投手的球隊，補進曾效力日職歐力士的游擊手戴爾（Jarryd Dale）；韓華鷹則選擇左投王彥程，曾效力日職樂天；三星獅網羅右投宮路悠良，來自日職Hayate；NC恐龍補進曾隸屬讀賣巨人的右投戶田懐生；樂天巨人選進前橫濱DeNA右投京山將弥。

SSG登陸者選擇前軟銀鷹右投武田翔太；斗山熊補進來自西武獅的右投田村伊知郎；培證英雄則網羅養樂多燕子出身的右投金久保優斗。KT巫師是少數未挑選日職背景投手的球隊，選進獨立聯盟德島出身的右投杉本幸基。

至於LG雙子，則選擇左投拉克蘭・威爾斯（Lachlan Wells），他曾在KBO培證英雄出賽，對韓國職棒環境並不陌生，也被視為即戰力選項之一。

根據韓媒《體育朝鮮》分析，整體來看，各隊對亞洲配額的期待值不一，有的希望能補上先發輪值空缺，有的則直接鎖定牛棚戰力。不過多數球團仍認為，即便年薪未達上限，日本投手在球速、投球設計與職業成熟度上仍具優勢，因此成為本屆亞洲配額的主流選擇。