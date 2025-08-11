運動雲

快訊／爆冷！戰神看上前HBL最強高中生　19歲謝銘駿第4順位中選

▲▼ TPBL新人選秀會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲TPBL今年選秀第4順位謝銘駿。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

曾是HBL「最強高中生」代表，畢業自HBL強權光復高中，隨後展開1年旅美生涯的謝銘駿，在日前決定投入本屆TPBL職籃新人選秀後，也成為本屆待選新秀備受期待的「X因子」，不過稍早包括前3順位的攻城獅、特攻以及雲豹都心有所屬，最終謝銘駿以首輪第4順位被台北台新戰神所選中。

高中時期幫助光復高中完成HBL冠軍2連霸，也拿下過冠軍賽MVP殊榮，身高190公分、85公斤的謝銘駿，在高中畢業後選擇挑戰旅美籃球路，不過在赴美就讀預校1年後，日前決定返台，且將跳過UBA大專籃球聯賽，直接挑戰職籃殿堂。

在此次27位待選新秀中，謝銘駿也被視為天賦極高的「選秀大物」，除了狀元郎劉丞勳之外，選前就有多支球隊都傳出對謝銘駿相當感興趣，但最終仍由戰神在首輪第4順位，挑中謝銘駿入隊。

在選前，戰神球團就曾透露，此次選秀將以「雙能衛」為考量重點，而謝銘駿具備1、2號球路打法及全面性，加上年僅19歲的高度可塑性，戰神在去年網羅狀元郎雷蒙恩，並給予足夠成長空間情況下，此次又挑進具有一定天賦的謝銘駿，其未來性是否能在職業賽場兌現，也將是新賽季值得期待焦點。

關鍵字： 謝銘駿TPBL選秀戰神台籃

