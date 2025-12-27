>

九州聯隊擊敗羅工2勝1和收穫多　監督點名再戰平鎮「想打延長賽」

九州聯隊

九州聯隊

記者楊舒帆／新北報導

中信盃台日高中棒球對抗賽27日進行最後一天賽事，九州聯隊以3比1擊敗羅東高工，最終以2勝1和作收。監督加藤慶二笑言，甚至還想再和平鎮高中打一場。

九州聯隊此行對戰台灣球隊的兩場比賽，都派出王牌投手新垣有絃登板，這也是來台前就設定好的計畫。前一戰對平鎮高中，新垣投2.2局失2分，用球數56球，休息一天後再度登板對羅東高工先發，主投4局僅被敲2支安打，送出7次三振，無失分拿下勝投。

九州聯隊4局下靠著梶山侑孜敲出1分打點安打先馳得點，隨後在滿壘情況下面對羅東高工第二任投手曾家瑞，鰐川隆夫擊出左外野高飛犧牲打再下一城。羅東高工5局下因井藤啓稀暴投破蛋得分。5局下，九州聯隊利用守備失誤攻佔三壘，福島陽奈汰適時安打再添1分，將比數擴大為3比1。

加藤慶二表示，新垣有絃兩場對台灣球隊的出賽都是事前規畫好的安排，他平時訓練認真，體力調配也沒有問題。「對平鎮那場比賽他的勝負欲比較強，這一戰相對放鬆，應該就是能有好表現的關鍵。」

台日青棒交流賽睽違多年恢復舉辦，九州聯隊最終以2勝1和作收。加藤慶二指出，「今天對決的羅東高工左投（林頡廷）實力不錯，也會讓人產生想再挑戰前天對手平鎮高中的心情。他們是很棒的球隊，陣中有很多優秀選手，真的很想再對決一次。」九州聯隊25日與平鎮高中戰成2比2平手，加藤慶二坦言相當期待分出勝負，「甚至想打延長賽。」

此役第2局一度因雨勢暫停，比賽中由球僮及到場觀戰的福營國中、新泰國中兩校學生，與參賽兩隊選手一同進場協助吸水、整理場地。加藤慶二看到這一幕後表示，選手親自參與場地整理、為自己的比賽做準備，是非常好的經驗。

談到青棒選手參與國際交流，加藤慶二也認為，「日本高校棒球的賽程與環境正在產生很大的變化，常會遇到各種突發狀況。能夠在日本以外的世界舞台比賽，對選手來說是非常寶貴的經驗；在無法完整集訓準備的情況下出賽，本身也是很好的學習。」

關鍵字： 標籤:九州聯隊青棒賽新垣有絃台日交流加藤慶二

【爸開心接下課卻被當空氣？】女兒奔向「阿玉」懷裡...他當場傻住XD

