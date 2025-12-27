被三上悠亞點名「又高又強」！馬建豪主場轟15分還送麻辣鍋、賽後淡定謝女神

▲福爾摩沙夢想家馬建豪。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

福爾摩沙夢想家於 27 日坐鎮洲際迷你蛋主場迎戰臺北台新戰神，此役話題十足，除了球隊以108比98成功在主場收下勝利外，場邊焦點全落在本季正式加盟「Formosa Sexy」的日本女神三上悠亞身上，三上悠亞不僅在現場展現親民魅力，先前她受訪時公開點名對夢想家前鋒馬建豪「印象最深」，引發球迷熱烈討論，對此馬建豪賽後謙虛回應，除感謝女神欣賞並歡迎其來台外，也自評表現只是「平常的樣子」。

集性感與甜美於一身的三上悠亞，於23日正式舉行見面會，宣佈本季正式加入夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 陣容。她預計將參與6場主場應援，甚至透露不排除在客場驚喜現身，27日她也迎來正式加盟夢想家啦啦隊後的主場首秀，吸引滿場3000滿場球迷一睹女神風采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福爾摩沙夢想家日籍啦啦隊三上悠亞展現親和力。（圖／TPBL提供）

而在眾多球員中，三上悠亞先前在加盟記者會上，特別點名了欣賞夢想家主力前鋒馬建豪，「馬建豪選手長得很高，球技也非常厲害，讓我印象非常深刻，甚至我在日本熱愛籃球的朋友們也被『燒到』，紛紛表示想來台灣看球。」

獲女神欽點的馬建豪，在三上悠亞主場首秀表現也確實不負眾望。他全場8投4中，包含外線7投4中的火燙手感，貢獻15分、3籃板與。除了進攻端火力支援，馬建豪在防守端也展現威懾力，對戰神強將錢肯尼送出一記乾淨俐落的「麻辣鍋」，引發全場沸騰。

▲福爾摩沙夢想家馬建豪。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

對於被女神欣賞，馬建豪賽後受訪時顯得相當淡定且謙虛，「對於被三上悠亞點名，首先我很謝謝她，也非常歡迎她來到台灣，不過我今天的表現其實差不多就是平常的樣子，也沒有特別好。」不過他也表示三上悠亞加入後，確實感覺主場氣氛又更熱鬧了。