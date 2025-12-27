新垣有絃中一日先發　笑談台灣回憶小籠包吃10幾顆、小綠人會跑　

▲九州聯隊新垣有絃。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

九州聯隊27日完成來台最後一戰，對上羅東高工，由王牌投手新垣有絃在僅休息一天的情況下再度先發對羅東高工，繳出4局無失分、僅被敲2安打、飆出7次三振的優質內容，幫助球隊拿下勝利，也為此次台日青棒交流賽畫下完美句點。新垣坦言，能在今年最後一場比賽全力出擊，並且帶著享受比賽的心情站上投手丘，讓他感到相當滿足。

談到與前一戰對平鎮高中相比的差異，新垣有絃直言：「前一場比賽有點太用力了，這一場能像平常一樣放鬆去投，我覺得很好。」他表示，心態上的調整是關鍵，這一戰投起來明顯輕鬆許多，也更能發揮自己的投球內容。

此役最快球速達143公里，新垣也不諱言這是因為「想著是今年最後一場比賽，所以全力去投了」，同時也抱持著「好好享受」的心情，將一年來的累積完整釋放在場上。至於「中一日」再先發的身體調整方式，他透露，中間休息日僅進行輕量傳接球，身體維持活動狀態而不過度負擔。

談到台灣打者的印象時，他直言相當深刻，「揮棒的軌道跟日本打者完全不同，把沉重的球打飛的力量真的很厲害。」對於監督加藤慶二喊話希望能再與平鎮高中對決，新垣有絃毫不掩飾鬥志，簡短卻有力地說：「我想再對決。」展現強烈勝負心。至於明年是否以U18日本代表為目標，他則保持平常心表示：「如果被選上的話，就像往常一樣投出自己的球，希望能有好的表現。」

談到在台灣的體驗，新垣透露前一晚品嚐了台灣知名小籠包，「很好吃，大概吃了10個左右，還有炒飯、豬肉跟餃子。」至於此次來台最深刻的回憶，他笑說：「騎機車的人很多，還有行人紅綠燈的小綠人會跑，覺得很有趣。」這趟交流之旅，不僅留下精彩表現，也為他增添難忘的台灣回憶。