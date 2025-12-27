普爾讀秒致命傳球失誤！布克猛轟30分末節發威率太陽逆襲鵜鶘

▲太陽一哥布克全場攻下30分、9籃板及5助攻，其中有12分集中在最末節。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

鳳凰城太陽今（27 ）日作客前往紐奧良踢館鵜鶘，一哥布克（Devin Booker）火力全開猛轟30分，其中有12分集中在最關鍵的決勝節，幫助太陽在末節拉出18比8的猛烈攻勢，終場以115比108擊敗鵜鶘。鵜鶘原有機會在節末逆轉，但此役在前半段表現相當亮眼的普爾（Jordan Poole）在讀秒階段發生致命傳球失誤，隨後在外線出手也未果，最終在主場吞下敗仗。

太陽開局就反客為主打出8比2攻勢，但鵜鶘很快熱機完成回敬9比2的小高潮，首節鵜鶘靠著普爾精彩「四分打」，幫助球隊將比分緊咬，進入次節，太陽板凳奇兵弗萊明（Rasheer Fleming）連拿6分，帶動球隊打出11比2攻勢，儘管太陽三分球手感不佳，但憑藉著半場12比6的進攻籃板優勢，進入中場休息前取得53比48領先。

易籃後，雙方進入白熱化的肉搏戰，鵜鶘墨菲三世（Trey Murphy III）多次抄截灌籃提振士氣，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）則頻頻衝擊內線博得罰球，然而，鵜鶘在此節錯失7記罰球，讓太陽在外線手感冰冷的情況下，仍能帶著1分微幅領先進入決勝節。

末節前半段，兩隊戰況依舊膠著，比賽剩4分58秒時，威廉森罰球命中幫助鵜鶘取得100比97領先，但太陽馬上就在布克帶領下展開反攻，展開18比8猛攻直接鎖定勝利，陷入落後的鵜鶘在讀秒階段仍展現拚勁，3度追到僅有1分差，然而比賽剩下最後44秒時，普爾發生致命傳球失誤，讓威廉斯（Mark Williams）逮到機會快攻灌籃將領先分差拉開到5分之多，隨後普爾外線出手也未果，最終只能眼睜睜看著太陽在自家主場收下勝利。

▲紐奧良鵜鶘普爾（Jordan Poole）。（圖／路透）

太陽一哥布克全場攻下30分、9籃板及5助攻，內線支柱威廉斯全場貢獻24分、13籃板，且同樣在末節爆發砍下10分，是球隊獲勝的頭號功臣。此外，布魯克斯（Dillon Brooks）雖手感一般僅得14分，但正負值+15高居全隊第二，太陽此役雖然團隊三分球40投僅8中、命中率僅20％，但靠抓下52顆籃板包含17顆進攻籃板，製造更多二波進攻機會，是奪勝主因。

反觀鵜鶘團隊只有38籃板，且全場罰球42罰僅25中、其命中率只有60％，成為輸球原因之一，數據部分，威廉森替補出發拿20分是全場最高，墨菲三世（Trey Murphy III）、普爾各拿19分。