選秀狀元劉丞勳喊話拚新人王　最想打爆「同梯」徐宏瑋

▲ TPBL職籃新人選秀會，攻城獅「選秀狀元」劉丞勳。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL新人選秀會11日圓滿落幕，共8位好手獲得球團青睞中選。其中來自健行科大的劉丞勳，毫無意外成為首輪第1順位攻城獅指名的「選秀狀元」。今天特別穿著訂製白色成套西裝帥氣現身，劉丞勳喊話，希望要以「年度新人王」為目標。劉丞勳笑說，最期待的就是對決高中、大學同隊7年的徐宏瑋，一定會全力以赴打爆他。

一如外界預料，被譽為狀元大熱門的劉丞勳，在今日選秀會上，穿著要價破萬元的白色訂製西裝帥氣現身，最終也以首輪第1順位被攻城獅選中，新賽季有望成為風城軍團的強力奧援補強。

劉丞勳表示，「沒來之前以為自己不會緊張，沒想到被唱到名要上台，真的就開始很緊張，畢竟選秀就是一生只有一次。我也和很多健行科大的學長聊過，努力付出不會騙人，會先從防守端讓教練認識自己，目標當然是新人王。」

和劉丞勳從泰山高中到健行科大，同隊長達7年的徐宏瑋，此次也在首輪第3順位被台啤永豐雲豹挑中。

對此，劉丞勳幽默表示，「很期待新賽季能對決徐宏瑋，我一定會全力以赴打爆他！」

▲劉丞勳霸氣喊話，希望能拚下「年度新人王」 。（圖／記者徐文彬攝）