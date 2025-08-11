想對決好友劉丞勳　徐宏瑋成雲豹選秀探花超滿意

▲ 來自健行科大的徐宏瑋成為本屆雲豹「選秀探花」。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

桃園台啤永豐雲豹11日在TPBL新人選秀會上，以首輪第3順位挑中來自健行科大的控衛徐宏瑋，對於自己能成為本屆「選秀探花」，徐宏瑋直呼對於結果超級滿意。他也喊話希望能在場上對決高中、大學都同校的老戰友，本屆選秀狀元劉丞勳，希望看看會有怎樣的火花出現。

雲豹堅定選秀前喊出「補強控衛」想法，在此次選秀會上與新北中信特攻同樣選擇跳過年僅19歲的旅美新星謝銘駿，選擇先前已經隨隊測試多時的徐宏瑋。

徐宏瑋也跟隨本屆狀元郎，也是自己的7年同窗戰友劉丞勳腳步，在首輪第3順位被雲豹挑中。

選秀結果底定後，徐宏瑋笑說，「超級緊張，先前跟隨雲豹去中國打同心盃賽事，自己的狀況不是太理想，失誤有點過多，但感謝球團還是願意給我機會，能在首輪第3順位中選我超級滿意。」

雲豹在上季控衛人手短缺情況下，除了原有當家一哥高錦瑋，今夏在自由市場補進曹薰襄，此次選秀會又挑中徐宏瑋，整體後場戰力明顯提升。對於新賽季，徐宏瑋強調，「主要還是看教練給我怎樣的角色定位，我會用正面積極的心態，在場上做我拿手的事情，希望能為球隊做出貢獻。」

▲ 本屆TPBL職籃選秀前3順位，包括劉丞勳（中）、曾信武（左）以及徐宏瑋。（圖／記者徐文彬攝）