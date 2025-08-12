海神挑前HBL灌籃王　盼廖偉皓變身可攻可守3D悍將

運動雲

▲▼ TPBL新人選秀會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲廖偉皓成為海神本次選秀會首輪選進新秀。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

上賽季一路殺入年度總冠軍賽，苦戰7場才不敵新北國王屈居亞軍，高雄全家海神在2025年TPBL職籃新人選秀會。首輪第6順位挑中了來自國立體大，曾在就讀南山高中時期拿下HBL明星賽「灌籃王」的國立體大前鋒廖偉皓，海神執行長李偉誠對於廖偉皓有高度期許，希望他能成為可攻可守的3D型悍將。

海神在本屆選秀會上，有些出乎意料的挑中了具有阿美族與卑南族血統，來自台東都蘭的國體大前鋒廖偉皓。這位身高192公分的前鋒好手，高中時期曾奪下HBL明星賽「扣籃王」殊榮，上賽季在UBA大專籃球聯賽平均能攻下8分外帶3.7籃板。

廖偉皓透露，「自己會從防守做起，無論上場時間多寡，希望能達到球隊期待，特別是外線的穩定度也要再加強。」

廖偉皓也說，「自己在海神最欣賞的兩位學長分別是邱子軒以及胡瓏貿，邱子軒學長在場上很衝很拚，至於胡瓏貿學長則是球隊的老大哥，在場上充滿霸氣。」

對於選擇廖偉皓入隊，海神執行長李偉誠表示，「廖偉皓的身材條件以及外線能力，是他獲選的兩大關鍵，也期待他在總教練費雪的戰術體系下，朝著可攻可守的3D型球員目標來邁進。」

▲▼ TPBL新人選秀會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲廖偉皓將以3D球員方式進行培養。（圖／記者徐文彬攝）

