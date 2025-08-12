喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

▲喬納森在選秀會上被新北國王所挑選。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜奕君／台北報導

過去兩季分別在PLG、TPBL職籃都拿下年度總冠軍，新北國王11日在2025年TPBL職籃新人選秀會上，一舉選進已經取得我國國籍的喬納森，以及來自美國的華裔好手熊祥泰。其中，已經放棄南非國籍正式成為台灣人的喬納森，更因為接受國王測試時，即便身體不適上吐下瀉，仍堅持完整參與訓練的態度，獲得國王總經理毛加恩讚揚，直言積極態度令人印象深刻。

來自南非的喬納森，由於已經取得中華民國身分證與護照，經過聯盟規章身分認定，確認將視為本土球員，因此得以報名本屆新人選秀

而衛冕冠軍隊國王，也在本屆選秀會上，以首輪第7順位挑中來自台藝大的188公分前鋒喬納森，次輪又補進外界較為陌生的熊祥泰。據了解，兩人在先前國王自辦測試會中，整體表現都令教練團非常印象深刻，也因此獲得青睞中選。

國王總經理毛加恩透露，「今年選秀有很多好手，能在首輪最後一個順位選到喬納森，我們感到非常開心，先前喬納森首次來到國王測試時，身體不適出現上吐下瀉，但他還是想要完成測試，甚至訓練過程還跑去吐，吐完回來又說自己可以，我們也在後續請他來測試第2次，這樣的態度非常積極，也讓我們願意去培養他。」

喬納森在選秀會上雙親都到現場支持，在喬納森確定獲選時，更是大聲慶賀力挺，喬納森表示，「自己已經準備好挑戰職業舞台，也希望表現能不讓教練團失望。」

▲喬納森在身分認定上，已經被聯盟認定為「本土球員」。（圖／記者徐文彬攝）