「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

▲「舉重女神」郭婞淳坦言有被徵詢運動部部長，但已第一時間婉拒。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

預計將於9月9日正式掛牌的「運動部」，首屆運動部部長人選至今仍未正式公告，也引發外界眾多討論，其中包括「舉重女神」郭婞淳，也傳出是部長熱門人選。郭婞淳12日出席代言運動品牌UNDER ARMOUR「HALO 系列」新品記者會時，親自透露確實有被徵詢過擔任部長一事，但自己已經第一時間婉拒。

郭婞淳今日亮麗現身，為個人代言運動品牌所推出的跨界聯名「UA HALO x 週末炸雞漢堡俱樂部」活動記者會站台。郭婞淳在受訪時，也透露自己日前確實有被徵詢是否接任運動部部長。

但郭婞淳強調，「自己已經在第一時間婉拒，因為自認資歷還不太夠，雖然是運動員出身，但目前還是希望以比賽和訓練為主，因此不是最佳人選。」

郭婞淳強調，「運動部成立的第一年，對於運動環境一定要有提升跟改進，但不管是誰接任，都希望能夠讓體育圈越來越好，如果願意接任，那一定是準備好了。」

據傳，除了郭婞淳外，包括台灣羽球「黃金男雙」成員之一，日前已經正式退役的李洋，也曾被徵詢擔任運動部長之事，郭婞淳則強調，「自己不是當事人，因此不適合發表太多意見，跟李洋因為沒有太多交流，因此也不太知道他的想法如何。」

▲郭婞淳與歌手婁峻碩今日一同現身UA HALO 新品發表會。（圖／記者周宸亘攝）