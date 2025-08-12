運動雲

>

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

▲▼UA HALO 新品發表會-郭婞淳。（圖／記者周宸亘攝）

▲「舉重女神」郭婞淳坦言有被徵詢運動部部長，但已第一時間婉拒。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

預計將於9月9日正式掛牌的「運動部」，首屆運動部部長人選至今仍未正式公告，也引發外界眾多討論，其中包括「舉重女神」郭婞淳，也傳出是部長熱門人選。郭婞淳12日出席代言運動品牌UNDER ARMOUR「HALO 系列」新品記者會時，親自透露確實有被徵詢過擔任部長一事，但自己已經第一時間婉拒。

郭婞淳今日亮麗現身，為個人代言運動品牌所推出的跨界聯名「UA HALO x 週末炸雞漢堡俱樂部」活動記者會站台。郭婞淳在受訪時，也透露自己日前確實有被徵詢是否接任運動部部長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但郭婞淳強調，「自己已經在第一時間婉拒，因為自認資歷還不太夠，雖然是運動員出身，但目前還是希望以比賽和訓練為主，因此不是最佳人選。」

郭婞淳強調，「運動部成立的第一年，對於運動環境一定要有提升跟改進，但不管是誰接任，都希望能夠讓體育圈越來越好，如果願意接任，那一定是準備好了。」

據傳，除了郭婞淳外，包括台灣羽球「黃金男雙」成員之一，日前已經正式退役的李洋，也曾被徵詢擔任運動部長之事，郭婞淳則強調，「自己不是當事人，因此不適合發表太多意見，跟李洋因為沒有太多交流，因此也不太知道他的想法如何。」

▲▼UA HALO 新品發表會-郭婞淳、婁峻碩。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭婞淳與歌手婁峻碩今日一同現身UA HALO 新品發表會。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 郭婞淳運動部長舉重女神舉重

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

雲豹補強NBA等級禁區悍將　前全美五星高中生迪亞洛加盟

雲豹補強NBA等級禁區悍將　前全美五星高中生迪亞洛加盟

張宥心成都世運滑輪賽惜敗　奪第4名1分之差無緣頒獎台

張宥心成都世運滑輪賽惜敗　奪第4名1分之差無緣頒獎台

新北國王外籍軍團+1　德國助教馬賽爾加盟

新北國王外籍軍團+1　德國助教馬賽爾加盟

連兩季「年度籃板王」沒續約　雲豹宣布威廉斯等3洋將離隊

連兩季「年度籃板王」沒續約　雲豹宣布威廉斯等3洋將離隊

柔術搏擊無緣準決賽　吳玉婷世運會享受比賽無遺憾

柔術搏擊無緣準決賽　吳玉婷世運會享受比賽無遺憾

本屆「最神秘新秀」　來自夏威夷的熊祥泰曾單場狂飆10記三分球

本屆「最神秘新秀」　來自夏威夷的熊祥泰曾單場狂飆10記三分球

海神挑前HBL灌籃王　盼廖偉皓變身可攻可守3D悍將

海神挑前HBL灌籃王　盼廖偉皓變身可攻可守3D悍將

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

19歲新星踏上職籃舞台　謝銘駿腳踝積水仍無法練球

19歲新星踏上職籃舞台　謝銘駿腳踝積水仍無法練球

想對決好友劉丞勳　徐宏瑋成雲豹選秀探花超滿意

想對決好友劉丞勳　徐宏瑋成雲豹選秀探花超滿意

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

熱門新聞

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

2191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5韓媒預測160公里火球男對台灣

最新新聞

1達比修有6局6K　奪下日美通算205勝

2曾峻岳淡定面對酸民　自省問題點

3鈴木駿輔「完美0」　親自解密蛻變

4舉重女神接運動部長？　郭婞淳已婉拒

5註銷富藍戈不是捨棄！富邦持續看洋將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366