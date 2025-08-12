張宥心成都世運滑輪賽惜敗　奪第4名1分之差無緣頒獎台

▲張宥心(中)本屆世運會拿下滑輪運動公路賽女子1萬公尺積分賽第4名。（圖／Yu-Hsin Chang 張宥心 FB粉專）

記者杜奕君／綜合報導

2025年成都世界運動會滑輪運動公路賽女子1萬公尺積分賽今日登場，中華隊女將張宥心在激烈競爭中累積8分積分，僅以1分之差無緣站上頒獎台，最終取得第4名。

這場比賽採用積分制，每圈都根據選手過終點的順序給予積分，分數最高者奪冠。最終，法國選手瑪琳以11分摘金，哥倫比亞瑞達以10分拿下銀牌，厄瓜多的加布里拉則以9分獲得銅牌，張宥心則以8分緊追其後。

張宥心自小因弟弟就讀的幼稚園推廣直排輪，因而踏入滑輪溜冰領域，從小學四年級開始接觸滑輪運動，多年來成績亮眼。去年，她曾在義大利舉行的世界滑輪溜冰錦標賽成年女子組5000公尺積分賽勇奪金牌，展現不俗實力。

回顧這場比賽，張宥心在後半段頻頻嘗試搶分，雖然未能成功逆轉，但她賽後表示，「其實從今天早上起來就很緊張，因為是第一次參賽，但下去之後就有告訴自己不要緊張。」

她認為這次表現比以往更沈著，懂得把握衝刺時機。雖然與銅牌僅有1分差距，但她樂觀表示，「比賽就是這樣，就繼續努力，如果差1分，就明天再努力，再差1分，那就後天繼續努力！」

此外，杭州亞運金牌得主趙祖政，今日在男子1萬公尺積分賽中收穫1分，最終排名第11名。