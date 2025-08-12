運動雲

>

張宥心成都世運滑輪賽惜敗　奪第4名1分之差無緣頒獎台

▲張宥心(中)摘滑輪溜冰世錦賽金牌。（圖／Yu-Hsin Chang 張宥心 FB粉專）

▲張宥心(中)本屆世運會拿下滑輪運動公路賽女子1萬公尺積分賽第4名。（圖／Yu-Hsin Chang 張宥心 FB粉專）

記者杜奕君／綜合報導

2025年成都世界運動會滑輪運動公路賽女子1萬公尺積分賽今日登場，中華隊女將張宥心在激烈競爭中累積8分積分，僅以1分之差無緣站上頒獎台，最終取得第4名。

這場比賽採用積分制，每圈都根據選手過終點的順序給予積分，分數最高者奪冠。最終，法國選手瑪琳以11分摘金，哥倫比亞瑞達以10分拿下銀牌，厄瓜多的加布里拉則以9分獲得銅牌，張宥心則以8分緊追其後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張宥心自小因弟弟就讀的幼稚園推廣直排輪，因而踏入滑輪溜冰領域，從小學四年級開始接觸滑輪運動，多年來成績亮眼。去年，她曾在義大利舉行的世界滑輪溜冰錦標賽成年女子組5000公尺積分賽勇奪金牌，展現不俗實力。

回顧這場比賽，張宥心在後半段頻頻嘗試搶分，雖然未能成功逆轉，但她賽後表示，「其實從今天早上起來就很緊張，因為是第一次參賽，但下去之後就有告訴自己不要緊張。」

她認為這次表現比以往更沈著，懂得把握衝刺時機。雖然與銅牌僅有1分差距，但她樂觀表示，「比賽就是這樣，就繼續努力，如果差1分，就明天再努力，再差1分，那就後天繼續努力！」

此外，杭州亞運金牌得主趙祖政，今日在男子1萬公尺積分賽中收穫1分，最終排名第11名。

關鍵字： 張宥心世運滑輪中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

新北國王外籍軍團+1　德國助教馬賽爾加盟

新北國王外籍軍團+1　德國助教馬賽爾加盟

連兩季「年度籃板王」沒續約　雲豹宣布威廉斯等3洋將離隊

連兩季「年度籃板王」沒續約　雲豹宣布威廉斯等3洋將離隊

柔術搏擊無緣準決賽　吳玉婷世運會享受比賽無遺憾

柔術搏擊無緣準決賽　吳玉婷世運會享受比賽無遺憾

本屆「最神秘新秀」　來自夏威夷的熊祥泰曾單場狂飆10記三分球

本屆「最神秘新秀」　來自夏威夷的熊祥泰曾單場狂飆10記三分球

海神挑前HBL灌籃王　盼廖偉皓變身可攻可守3D悍將

海神挑前HBL灌籃王　盼廖偉皓變身可攻可守3D悍將

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

19歲新星踏上職籃舞台　謝銘駿腳踝積水仍無法練球

19歲新星踏上職籃舞台　謝銘駿腳踝積水仍無法練球

想對決好友劉丞勳　徐宏瑋成雲豹選秀探花超滿意

想對決好友劉丞勳　徐宏瑋成雲豹選秀探花超滿意

特攻不選謝銘駿原因曝光　劉志威大讚曾信武就是「即戰力」

特攻不選謝銘駿原因曝光　劉志威大讚曾信武就是「即戰力」

選秀狀元劉丞勳喊話拚新人王　最想打爆「同梯」徐宏瑋

選秀狀元劉丞勳喊話拚新人王　最想打爆「同梯」徐宏瑋

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門新聞

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

2191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5韓媒預測160公里火球男對台灣

最新新聞

1教士道奇僅1場勝差　羅伯斯：緊迫感

2羅伯斯呼籲道奇打線「恢復氣勢」

3山本缺乏銳利度　羅伯斯：不到水平

4中7日吞敗　山本：多休一天非敗因

5大谷又炸寫紀錄！山本狂失6分吞敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366