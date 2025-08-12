柔術搏擊無緣準決賽　吳玉婷世運會享受比賽無遺憾

▲中華隊女子柔術選手吳玉婷一圓踏上世運會舞台夢想。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊女子柔術選手吳玉婷終於實現站上世運舞台的夢想。雖然未能晉級獎牌戰，但她已全力以赴，為自己寫下無憾的一頁。

吳玉婷在柔術搏擊女子52公斤級分組賽中，先後遭遇泰國選手努查納特（Singchalad Nuchanat）與義大利選手安東內拉（Farne Antonella）。儘管未能成功晉級，吳玉婷賽後表示，努查納特是她在今年五月約旦亞錦賽決賽中交手過的對手，「雖然再次敗給她，但我認為這次的表現比當時進步許多！」

「我對自己的期許是，只要表現好就好。雖然這次沒能拿下獎牌，但在比賽過程中，我非常享受。」吳玉婷說道。

「四年一次的世界運動會是我從小到大參加過最大的比賽，我非常珍惜這次機會。我盡力將自己最好的一面展現出來，我為自己感到驕傲。感謝中華奧會及教練的支援，讓我能夠站上這個舞台。」

吳玉婷坦言，雖然踏上世運舞台，壓力也隨之而來，這兩天睡眠品質不太穩定。尤其在對戰表出爐後，再次看到辛查拉德·努查納特（Singchalad Nuchanat）的名字，壓力更是倍增，「但我在場上的表現並沒有因此而失常。」

中華隊教練王葉豪表示，賽前設定的假想敵正是努查納特與安東內拉兩人，「第一場對手在戰術和策略上都做得非常好。」

王葉豪教練進一步指出，義大利選手安東內更為強悍，能力也優於泰國選手。由於過於積極搶分，導致衝撞次數過多。「在高強度的競爭中，壓力真的很大，但吳玉婷能在兼顧工作和訓練的情況下，還能有這樣的表現，實在非常不容易。」