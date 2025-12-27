運動雲

兄弟首輪許庭綸浴室跌倒骨裂無緣打完冬盟　休季增重拚春訓回歸

▲許庭綸開球。（圖／中華棒協提供）

▲中信兄弟許庭綸（中）開球。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟2024年首輪潛力外野手許庭綸27日現身新莊球場，為中信盃台日高中棒球對抗賽擔任開球嘉賓。日前他在冬季聯盟期間意外受傷，導致左手輕微骨裂，無緣完成賽事，不過好消息是，預計在春訓前就能完全恢復。

回憶起受傷當下，許庭綸苦笑說：「真的是不小心，走出浴室時踢到門檻，結果絆倒受傷。」目前已休養一個多月，回到屏東二軍基地後，還會再接受進一步檢查，確認恢復狀況。

好不容易獲得冬盟出賽機會，卻無法打完全程，他也自嘲說：「現在進出浴室都要特別小心。」他形容這次受傷方式相當罕見，「是自己沒有注意到。」看到Threads上球迷討論「百萬種受傷方式」，他有注意到被TAG。許庭綸透露，仍需要回診追蹤，但評估春訓時應能完全復原，休季期間則暫時避免手部訓練，改以強化下半身為主。

此外，季中曾被總教練平野惠一提醒，身體素質還需要再提升。許庭綸坦言，休季期間「努力吃，一天四到五餐」，體重已從季中約82公斤增加到86公斤，目標是提升至90公斤。

開球前，他也與平鎮高中教練團及學弟們寒暄互動，並特別點名關注兩名強投蔡辰瀧與吳丞顥，直言兩人的球威都相當不錯。

