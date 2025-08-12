運動雲

雲豹補強NBA等級禁區悍將　前全美五星高中生迪亞洛加盟

▲雲豹網羅具有NBA資歷的前全美五星高中生迪亞洛加盟助陣。（圖／雲豹提供）

▲雲豹網羅具有NBA資歷的前全美五星高中生迪亞洛加盟助陣。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹今(12日)宣布，簽下擁有多年NBA資歷的禁區好手迪亞洛(Cheick Diallo)，他具備良好職業態度與機動性，可望為球隊帶來全新風貌，雲豹營運長顏行書表示，「迪亞洛有高大身材、優異移動速度，以及對籃板的保護與護框能力，搭配他扎實不貪功的球風，很契合我們想要打造的體系，期待他能夠與本土球員有很好配合！」

現年28歲的迪亞洛來自西非馬利共和國，身高206公分、臂展長達225公分，擁有勁爆體能與出色靜態天賦，高中時期就已名揚全美，獲評為五星高中生，在效力NCAA名校堪薩斯大學一年後，2016年NBA選秀會以次輪第33順位被洛杉磯快艇選中，並經交易加盟紐奧良鵜鶘展開職業生涯，之後陸續待過鳳凰城太陽與底特律活塞等隊。

迪亞洛近年選擇轉戰亞洲職籃，曾效力日本B.LEAGUE一級的京都創榮隊(Kyoto Hannaryz)及菲律賓PBA的新創球隊匯眾光纖(Converge FiberXers)，擁有靈活移動速度、出色籃板保護與強韌防守，豐富的職業經歷有望為雲豹帶來禁區即戰力。
談到本季挑選洋將的關鍵，顏行書透露制服組與總教練羅德爾(Henrik Rödl)物色洋將想法，首要條件就是能否配合球隊的快節奏體系，他說，「在禁區大洋將挑選上，會選擇身材與速度兼具的高大鋒線，同時也具備外圍作戰能力，利用個人牽制力為球隊創造進攻空間，接下來洋將人選也預計以這個方向去決策，大家可以期待下賽季我們嶄新的洋將陣容！」

目前迪亞洛預計將於9月初抵台，並隨即投入團隊訓練，全力備戰即將到來的2025-26賽季。

