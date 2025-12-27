連5、6場熄火怎麼辦？宋嘉翔曝低潮解法　舉例「拿蓮蓬頭揮棒」笑翻全場

▲樂天桃猿宋嘉翔。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

樂天桃猿林泓育、宋嘉翔、嚴宏鈞27日出席美津濃棒球教室研習營，其中曾在今年季後挑戰賽G2敲出追平轟以及再見安的年輕捕手宋嘉翔，在現場除了分享打擊技巧，也提及面對連續幾場打擊熄火、狀況起伏時該怎麼調整，他強調低潮時除了反省原因，更要用不同面向補足球隊需求，同時宋嘉翔也提醒年輕學子學會與失敗共處，才能走得更長遠。

問答環節中，宋嘉翔被問到若連續幾場比賽表現不理想，會如何彌補或調整？他先坦言連續低潮一定會想很多，但他會先用「其他方式」補上對球隊的貢獻，再回頭釐清自己「每次做不好的原因」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋嘉翔表示：「我如果連續5場、6場打不好，我會用其他方式去彌補球隊，像我的守備啊，或者是其他方向去彌補我這場打不好的表現；打不好一定會想很多，但我覺得你打不好，你要知道每次做不好的原因是在哪裡，如果你知道了這些原因，但你卻還是做不好，那這時候你的心態上就要更堅強，要更知道說我為什麼會這樣子，找到了原因，才有辦法去改善它，讓它變得更好。」

對於「失敗」的看法，宋嘉翔則以打擊率的概念引導學員思考：棒球本就是高失敗率運動，即使10次打擊能敲3支安打已屬頂尖，但真正的關鍵在於如何消化其餘7次的挫折，並把心情沉下來找到對策。

談到陷入僵局、除了練球以外如何轉換心情，宋嘉翔給出一套更貼近生活的調整方式；他提到可以找教練修正，也可以走出球場環境到海邊、河邊散心，甚至透過看影片、看書、運動與休息來重整狀態，他也用一段「浴室揮棒」的故事，引起現場笑聲，卻也點出動作感覺與身體回饋之間的微妙差別。

宋嘉翔分享：「像我有時候在浴室洗澡，我拿著蓮蓬頭，打不好的時候我就這樣揮一下（模擬揮棒），搞不好狀況就好了，搞不好那個感覺就對了；因為蓮蓬頭它是這樣子，它朝著自己我就這樣子揮，從這邊揮到這邊，那個水都噴（順著方向）這邊，我就覺得「喔，這個不錯」，而不是說這個水噴到這邊、噴到那邊，哇，後面噴得都是水，那這樣可能感覺就差太多了，所以我覺得可以用很多方式去調整，不是說一定要用單一這個方式。」

宋嘉翔的分享讓現場大專學生看見職業選手在面對低潮時並非只靠加量訓練，而是從「補上球隊需要的貢獻」到「正視失敗並享受過程」，再到跳脫球場框架、用生活中的方法尋回動作感覺，建立起更完整的自我調整系統。