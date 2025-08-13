▲張煥宜重返榮耀，世運會武術散打奪銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

成都世界運動會，中華隊武術散打選手張煥宜，12日在男子70公斤級銅牌戰中，以2：0擊敗亞塞拜然的Volodymyr Shevchenko拿下銅牌。

這是中華隊隊史第3面散打獎牌，2009年高雄世運會散打項目為邀請賽，當時由周廷原在男子70公斤級獲銀牌、高玉娟在女子60公斤級拿銅牌。

銅牌戰面對Shevchenko，張煥宜兩回合都明顯佔優勢，Shevchenko末段急於搶分，張煥宜反而越打越穩，確定獎牌入袋。

對於銅牌戰，張煥宜賽前做好萬全準備，即便是第一次面對這位亞塞拜然的對手也一樣。

「蠻開心的，賽前設定的目標就是希望可以進4強。」張煥宜表示，表現還可以更好，「因為在場上還是很多技巧沒有做得非常好！」但是有完成任務，銅牌算是有開心、有遺憾。

張煥宜對成都並不陌生，世大運時就來過，雖然當時一輪遊，不過在杭州亞運時就完成甜蜜復仇，拿下中華隊在亞運睽違21年的散打獎牌。

「在場上包含情緒與臨場應變上，都有成長。」張煥宜說，重返成都最大的不同就是自己更有經驗。

張煥宜說明：「回到成都，心情蠻開心的，讓我想到一句話，就是從哪裡跌倒從哪裡站起來，在成都跌倒過一次，但這一次我在成都站起來！」