戰勝心魔！　中華合球隊逆轉勝世運會奪銅

▲中華合球隊在本屆世運會逆轉勝奪下銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會合球賽事，中華隊12日在銅牌戰以19比15擊敗捷克，摘下隊史第7面獎牌。銅牌戰面對捷克，中華隊一度在上半場陷於落後，第三節打出9比5攻勢後來居上，最終以4分之差擊敗對手。中華隊教練謝芳怡賽後激動表示，「很開心！這可能是我最後一次帶世運會了，謝謝他們帶給我一面獎牌！」



謝芳怡提到，關鍵準決賽沒把握好，球員心情多少受影響，但後續馬上調整防守策略，球員仍然執行得很好，把捷克命中率降低。



中華隊「四朝元老」林雅雯也說，對上捷克隊相較以平常心面對，因我們中華隊排名較高，「對手反而很敢放手去打，相較我們反而有不能輸的壓力，相對更要保持平常心，去穩定輸出。」



林雅雯也訝異教練說可能是最後一次帶隊，「從我16歲進中華隊她就帶我到現在，有她在就是有一種很穩定的感覺！很感謝她的付出。」



中華隊自1997年拉蒂世運會起，在2001年秋田世運會、2009年高雄世運會、2013年卡利世運會、2017年弗羅茨瓦夫世運會、2022年伯明罕世運會至本屆世運會累計1銀、6銅。



同時中華隊也是自2009高雄世運會起至今連續5屆奪得獎牌，其中2017年弗羅茨瓦夫世運會的銀牌是隊史最佳紀錄。

▲中華合球隊逆轉擊敗捷克後開心慶賀。（圖／中華奧會提供）