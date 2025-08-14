劉錚沒有放棄！　賽後向中華隊喊話：我以我的球隊為傲

▲只差一步就能晉級亞洲盃4強，劉錚賽後仍向中華隊信心喊話。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

全場領先時間達到38分5秒，甚至最多曾領先達21分，中華男籃在亞洲盃晉級4強的關鍵戰役，一路壓制強敵伊朗，最終卻遭對手逆轉，中華隊3分惜敗本屆止步8強。但賽後「台灣飛人」劉錚沒有放棄與失望，他向隊友公開喊話表示，「我以我的隊友為傲，球隊走到今天真的不容易，未來我們遇到同樣情況，一定會有應對的方式！」

此戰只要贏球就能晉級亞洲盃8強，中華男籃面對超級勁敵伊朗，開賽打出猛烈氣勢，中華隊開局一波10比0攻勢，上半場甚至一度領先多達21分，令伊朗難以招架。

不過下半場開打不到兩分鐘，中華隊內線中樞高柏鎧苦吞4犯，為戰局投下變數，隨後伊朗開始猛烈追分，末節決勝時刻一舉逆轉超前，中華隊在全場40分鐘比賽，領先「38分5秒」情況下，飲恨3分敗北，也無緣本屆4強。

賽後代表出席記者會的中華隊隊長「台灣飛人」劉錚向全隊信心喊話表示，「感謝伊朗帶給我們這麼強勁的一場比賽，我以我的隊友為傲，團隊能走到今天真的不容易。」

劉錚透露，「賽後我也跟全隊說，這是很有鍛鍊價值的一場比賽，未來我們還是面臨到這樣的場面，3年前我們被約旦絕殺，這次我們記住了3年前的教訓挺了過來，經過今天這場比賽，未來我們碰到同樣的情況，就會有更多應對方式。」劉錚最後也強調，「感謝這場比賽帶來的一切，感謝這個團隊帶來非常多的驚喜！」

現年34歲的劉錚，在中華隊近10年的國際賽「黑暗期」情況下，依舊無役不與，持續帶領中華隊嘗試突圍，近期中華隊在國際賽成績有所提升，此次亞洲盃也成功進入8強行列，劉錚對於中華隊的強大貢獻，絕對值得球迷力挺並給予掌聲。

▲劉錚是中華男籃近年來第一精神領袖。（圖／記者林敬旻攝）