快訊／中華男籃太狂　拚亞洲盃4強上半場16分領先伊朗

▲中華男籃亞洲盃8強戰交手強敵伊朗，半場取得16分大幅領先。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025亞洲盃男籃賽，中華隊順利挺進8強後，在台灣時間14日凌晨12點交手西亞勁旅伊朗，爭取晉級4強資格。開賽中華隊表現出色取得24比8大幅領先，第2節更一度手握21分超前。半場打完中華男籃就以42比26壓制強敵伊朗。

開賽中華男籃就大膽變陣，讓「台灣飛人」劉錚站上先發，搭配陳盈駿、林庭謙、賀丹以及高柏鎧先發出擊，開賽中華隊氣勢旺盛，先是賀丹三分球開火，隨後陳盈駿切入強勢完成3分打，林庭謙也有所建樹，中華隊開局打出一波10比0領先。

隨後伊朗團隊手感持續低迷，直到開賽將近5分鐘得分才正式開張，隨後中華隊由高柏鎧內線單打連續得手，伊朗預賽場均能拿下全隊最高18.7分的主控瓦赫迪（Sina Vahedi）更在首節就苦吞3犯暫時退場。

此時中華隊當家主控陳盈駿又是強勢切入再度3分打，隨後林庭謙又是連續三分冷箭破網，將領先擴大來到24比8，首節打完中華隊取得13分領先優勢。

次節中華隊換上多位替補戰力，防守端仍不斷逼使伊朗只能靠著零星單打取分，但中華隊則有阿巴西、賀博連續單打建功，維持著雙位數領先優勢。

此節剩下4分21秒，陳盈駿又是後撤步三分球命中，加上阿巴西單打連拿7分建功，中華隊將領先再次擴大為42比21，半場打完中華隊順利手握16分領先。

中華隊上半場攻勢猛烈，陳盈駿、林庭謙都拿下11分，「黑豹」阿巴西第2節連續單打建功，也拿下10分進帳。