運動雲

>

快訊／中華男籃太狂　拚亞洲盃4強上半場16分領先伊朗

▲中華男籃、陳盈駿。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃亞洲盃8強戰交手強敵伊朗，半場取得16分大幅領先。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025亞洲盃男籃賽，中華隊順利挺進8強後，在台灣時間14日凌晨12點交手西亞勁旅伊朗，爭取晉級4強資格。開賽中華隊表現出色取得24比8大幅領先，第2節更一度手握21分超前。半場打完中華男籃就以42比26壓制強敵伊朗。

開賽中華男籃就大膽變陣，讓「台灣飛人」劉錚站上先發，搭配陳盈駿、林庭謙、賀丹以及高柏鎧先發出擊，開賽中華隊氣勢旺盛，先是賀丹三分球開火，隨後陳盈駿切入強勢完成3分打，林庭謙也有所建樹，中華隊開局打出一波10比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後伊朗團隊手感持續低迷，直到開賽將近5分鐘得分才正式開張，隨後中華隊由高柏鎧內線單打連續得手，伊朗預賽場均能拿下全隊最高18.7分的主控瓦赫迪（Sina Vahedi）更在首節就苦吞3犯暫時退場。

此時中華隊當家主控陳盈駿又是強勢切入再度3分打，隨後林庭謙又是連續三分冷箭破網，將領先擴大來到24比8，首節打完中華隊取得13分領先優勢。

次節中華隊換上多位替補戰力，防守端仍不斷逼使伊朗只能靠著零星單打取分，但中華隊則有阿巴西、賀博連續單打建功，維持著雙位數領先優勢。

此節剩下4分21秒，陳盈駿又是後撤步三分球命中，加上阿巴西單打連拿7分建功，中華隊將領先再次擴大為42比21，半場打完中華隊順利手握16分領先。

中華隊上半場攻勢猛烈，陳盈駿、林庭謙都拿下11分，「黑豹」阿巴西第2節連續單打建功，也拿下10分進帳。

關鍵字： 中華男籃亞洲盃陳盈駿林庭謙阿巴西伊朗4強台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃拚27年對伊朗首勝　須提防對手4巨頭連線

中華男籃拚27年對伊朗首勝　須提防對手4巨頭連線

5度入選NBA明星賽　尼克王牌長人唐斯8月底訪台

5度入選NBA明星賽　尼克王牌長人唐斯8月底訪台

攻城獅洋將走歐洲風　拉脫維亞帕塞獅加盟

攻城獅洋將走歐洲風　拉脫維亞帕塞獅加盟

排球也有阿巴西！　台鋼天鷹找來伊朗主攻手加盟

排球也有阿巴西！　台鋼天鷹找來伊朗主攻手加盟

快訊／最強洋將回來啦！　新北國王宣布與沃許本完成續約

快訊／最強洋將回來啦！　新北國王宣布與沃許本完成續約

轉戰快艇再組三巨頭　畢爾：目標就是總冠軍

轉戰快艇再組三巨頭　畢爾：目標就是總冠軍

張煥宜重返榮耀　世運會武術散打奪銅牌

張煥宜重返榮耀　世運會武術散打奪銅牌

戰勝心魔！　中華合球隊逆轉勝世運會奪銅

戰勝心魔！　中華合球隊逆轉勝世運會奪銅

連郭婞淳都在「飲控」！　重返58公斤級備戰10月世錦賽

連郭婞淳都在「飲控」！　重返58公斤級備戰10月世錦賽

中華男籃闖亞洲盃8強　前歸化球員戴維斯卻喊話：我需要籃球合約

中華男籃闖亞洲盃8強　前歸化球員戴維斯卻喊話：我需要籃球合約

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

熱門新聞

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃拚27年對伊朗首勝　須提防對手4巨頭連線

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

劉基鴻、郭天信開轟率味全4:1逆轉兄弟！羅戈9局「問天」締悲情紀錄

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭達成百安後驚喜宣布：我當爸啦

2中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

3中華男籃拚4強！　提防伊朗4巨頭連線

4大谷翔平二刀流轉換「另一張臉」

5味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

最新新聞

1中華男籃拚4強　半場16分壓伊朗

2吳念庭達成百安後驚喜宣布：我當爸啦

3中華男籃拚4強！　提防伊朗4巨頭連線

4「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

5味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366