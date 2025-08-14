快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

▲中華男籃當家雙能衛林庭謙此戰有22分進帳。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025亞洲盃男籃賽，中華隊順利挺進8強，面對曾3度在亞洲盃（包含前身亞錦賽）奪冠的西亞勁旅伊朗，爭取晉級4強資格。開賽中華隊表現出色，第2節一度手握21分大幅領先。但末節伊朗強勢逆轉超前，以78比75逆轉擊敗中華隊，挺進本屆亞洲盃最終4強。

伊朗在小組賽以3戰全勝拿下B組龍頭晉級8強，中華隊則是拿下D組第2名，隨後附加賽擊敗約旦晉級8強。

開賽中華男籃就大膽變陣，讓「台灣飛人」劉錚頂替前役受傷的胡瓏貿站上先發，搭配陳盈駿、林庭謙、賀丹以及高柏鎧先發出擊。

中華隊開局氣勢旺盛，打出一波10比0領先。反觀伊朗團隊手感持續低迷，直到開賽將近5分鐘得分才正式開張，隨後中華隊由高柏鎧內線單打連續得手，伊朗預賽場均能拿下全隊最高18.7分的主控瓦赫迪（Sina Vahedi）更在首節就苦吞3犯暫時退場，首節打完中華隊取得13分領先優勢。

次節中華隊換上多位替補戰力，防守端仍不斷逼使伊朗只能靠著零星單打取分，但中華隊除了陳盈駿持續火燙手感，阿巴西更是找回強悍單打連拿7分建功，中華隊將領先再次擴大為42比21，半場打完中華隊順利手握16分領先。

下半場開打後，伊朗仍靠年僅20歲，身高達201公分，目前在法國甲級聯賽效力的年輕前鋒阿米尼（Mohammad Amini）持續搶分，加上內線中樞高柏鎧此節開賽不到兩分鐘就苦吞個人第4犯。所幸林庭謙一次強勢3分打，隨後又造成卡茲米（Arsalan Kazemi）違反運動精神犯規，兩罰俱中後再度拉開16分超前。

▲中華男籃後場指揮官陳盈駿此戰有13分進帳。（圖／取自FIBA官網）

但伊朗靠著瓦赫迪連拿5分猛烈追分，中華隊雖有賀博、馬建豪連續三分球命中，但伊朗持續縮小分差來到7分，所幸中華隊再度靠著林庭謙飆進三分彈穩住陣腳，3節打完以64比52持續領先。

末節伊朗又是步步進逼，瓦赫迪強勢切入，伊朗一波20比8猛攻，終場前1分47秒雙方戰成72比72局面。

終場前1分41秒，林庭謙強勢切入得手，但伊朗4罰3中，伊朗逆轉以75比74超前，終場前21.1秒，伊朗阿米尼製造高柏鎧5犯退場並兩罰一中，伊朗取得兩分超前。

終場前17.4秒，林庭謙站上罰球線兩罰一中，追到僅1分差距。終場前8.8秒讓伊朗找到機會籃下放進兩分，中華隊喊出暫停佈置反擊，但林庭謙最後關頭大號三分彈未能命中，最終就以3分之差飲恨，本屆8強止步。

此戰中華男籃4人得分達雙位數，林庭謙拿下全隊最高22分外帶2籃板、2助攻、2抄截，陳盈駿13分、2助攻，賀丹11分、3籃板，阿巴西則有10分進帳，賀博9分、高柏鎧7分、7籃板。

▲中華男籃內線支柱高柏鎧下半場身陷犯規麻煩。（圖／取自FIBA官網）