領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、高柏鎧、賀丹。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃痛失亞洲盃4強，全場砍下22分的林庭謙賽後難掩失落。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

就差一步！中華男籃14日凌晨在本屆亞洲盃8強戰交手強敵伊朗，上次正式國際賽擊敗伊朗已經是27年前，中華隊此戰打出佳績，上半場一度領先達21分，全場40分鐘比賽更是「38分5秒」都處在領先，但最終卻讓對手伊朗完成逆襲3分勝出，中華隊痛失本屆亞洲盃4強門票，賽後球員掩面失落，令球迷不捨心碎。

自2013年亞錦賽（亞洲盃改制前身），在林志傑等台籃「黃金世代」攜手光榮重返亞洲4強後，中華男籃經歷超過10年的「黑暗期」，在國際賽排名節節敗退，直到今年才逐步提升，此次亞洲盃更是集結幾乎是當代最佳陣容出擊，在本屆亞洲盃也闖出佳績，先後擊敗菲律賓、伊拉克以及約旦，光榮進入本屆8強。

在8強戰遭遇3度在亞洲登頂封王的強敵伊朗，中華隊上半場打出近乎完美表現，一度手握多達21分領先，眼看已經一腳踏入本屆4強之列，不料全場領先多達「38分5秒」情況下，最終卻在決勝期遭伊朗翻盤，全場僅領先42秒的伊朗，最終奇蹟似的3分逆轉，驚險挺進4強。

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、高柏鎧、賀丹。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃當家主控陳盈駿（左），賽後以球衣掩面離場。（圖／取自FIBA官網）

賽後中華男籃總教練圖齊直言，「此戰的數據，我們在兩分球、三分球以及罰球命中率都優於對手，但最終還是輸掉比賽，我們沒有能穩住大幅領先優勢，籃球就是40分鐘的比賽。」

但圖齊強調，「回顧整個旅程，當我剛開始接手這支球隊，我們在對上菲律賓之戰輸了53分，但如今我們兩度擊敗菲律賓，而且離亞洲盃4強非常非常接近，先前我們甚至在亞洲盃的戰力榜預測被排在僅僅第12名，我為每一位球員及團隊成員感到驕傲。」

圖齊也說，「接下來在世界盃男籃資格賽，我們還會交手日本、南韓以及中國，我們還需要增加經驗，但球員們值得獲得該有的尊重，這是我們所追求的，我也要向所有團隊成員表達感謝。」

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、高柏鎧、賀丹。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃馬建豪、高錦瑋賽後落寞離場。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中華隊亞洲盃圖齊陳盈駿劉錚林庭謙賀丹賀博台籃

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

