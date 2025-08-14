離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃14日凌晨在本屆亞洲盃8強戰交手強敵伊朗，上半場一度領先多達21分情況下，最終遭伊朗在最後關頭逆轉，以3分之差帶走勝利。全場40分鐘比賽領先多達38分5秒卻痛失亞洲盃4強，中華隊球員賽後落寞神情令球迷心碎不捨。但FIBA亞洲盃官方社群賽後卻發「迷因梗圖」，引發嘲諷中華隊質疑，更有大批網友留言怒批此舉太不尊重人！

▲FIBA亞洲盃官方社群發迷因梗圖，引發嘲諷中華男籃輸球的不尊重質疑。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

面對27年未曾擊敗的強敵伊朗，中華男籃此戰上半場打出佳作，靠著林庭謙、陳盈駿以及阿巴西火力出擊，上半場一度領先來到21分之多。

只不過下半場中華男籃禁區中樞高柏鎧陷入犯規麻煩，中華隊在當時仍保有17分領先情況下，遭對手伊朗步步進逼，決勝期甚至慘遭逆轉，最終中華隊以3分飲恨，也痛失本屆4強門票。

中華男籃成員賽後包括陳盈駿、林庭謙以及高錦瑋等人都難掩失落，被FIBA官方拍下落寞離場時刻，轉播單位也拍到首度代表中華男籃出征正式國際賽的賀博賽後難過神情，令無數熬夜觀戰的台灣球迷不捨心碎。

只不過FIBA亞洲盃官方IG社群，卻在此戰賽後放上一張經典迷因梗圖「叫救護車，但不是幫我」（call the ambulance but not for me），且照片上還放上伊朗與中華隊隊徽，此貼文一齣，也引發許多網友留言批評，直言比賽已經「8打5」，甚至認為這樣的發文對中華隊相當不尊重。

目前該篇貼文已經有破千則留言，許多台灣球迷也紛紛留言怒批此貼文相當不尊重中華隊，且本屆賽事從未有類似迷因梗圖出現在官方社群，且還是嘲諷性質文案，此舉動實在相當令人匪夷所思。

▲中華男籃遭伊朗逆轉，痛失亞洲盃4強門票。（圖／取自FIBA官網）