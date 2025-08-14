好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

▲FIBA亞洲盃發迷因嘲諷中華男籃，官方聲明強調只是「幽默」。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在本屆亞洲盃8強戰交手強敵伊朗，在上半場一度領先多達21分情況下，最終遭逆轉以3分之差飲恨輸球痛失4強門票。賽後又被FIBA官方社群發迷因圖嘲諷，刻意針對的舉動引發台灣球迷不滿。FIBA後續撤文，晚間也在社群發文表示，「只是幽默，無意冒犯任何人！」

中伊之戰賽後，FIBA亞洲盃官方IG發文，利用經典迷因梗圖來暗諷中華隊輸球結果，本屆亞洲盃官方社群從未有類似發文，此「特殊待遇」也被認為過於針對，且非常不尊重中華男籃，引爆球迷怒火，紛紛在該則發文留言怒批。

中華籃協今日上午公開向FIBA表達嚴正溝通，下午亞洲盃官方帳號也將該貼文刪除，不過直到晚間才正式發文回應，本帳號先前發布一則針對台灣和伊朗8強賽有關貼文，而該貼文使用國際熱門的迷因，卻引發相關隊伍不滿和敏感情緒，我們對此感到遺憾，目前貼文已經刪除。該貼文的目的只是表達幽默，無意去冒犯任何團隊。」

只不過FIBA先前的發文，已經引發台灣、伊朗兩國球迷的留言相互批評，且FIBA此篇聲明僅強調是「幽默」，但發文又關閉留言功能，這樣的說法是否有足夠誠意，只能留給台灣球迷自行評斷。

▲中華男籃痛失本屆亞洲盃4強門票。（圖／取自FIBA官網）