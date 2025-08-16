「滑輪天才少女」世運會奪金　劉巧兮想把金牌當吊飾

▲中華隊劉巧兮在世運會女子自由式滑輪速度過樁拿下金牌。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於16日再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國朱思怡，摘下代表團第2金。

自由式滑輪溜冰是本屆世運會新設項目，中華隊劉巧兮、陳貝怡參加女子速度過樁，巫蘇于恩與楊凱崴角逐男子速度過樁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾獲世錦賽與杭州亞運金牌的劉巧兮，資格賽以4秒283總排名第1的成績晉級，接著8強賽上演中華隊內戰，劉巧兮擊敗陳貝怡進入準決賽。

準決賽劉巧兮面對伊朗選手Esfahani Romina Salek，再以直落二過關晉級金牌戰，並於決賽時面對地主連拿兩回合封后。

劉巧兮賽後表示，亞運結束後，其實跟中國選手的實力都很接近，「來成都比賽，一直提醒自己要放鬆，好好享受比賽。」

同時劉巧兮坦言，對上自家人是印象最深刻也最緊張，「開賽前就希望不要對到，但也對自己說不管遇到誰，心情都應該要穩住。」

「很難得世運會有我們這個項目，目標就是要完成自己設定的成績。」劉巧兮笑說，這次金牌的小巧思，可以作為一個她很喜歡的漂亮吊飾。戴在身上時，讓她更覺得在後續的大賽面對低潮時，看一看它，就很有激發自己的感覺。

劉巧兮認為，世運會的金牌很難得，「因為世運會是我第一次比，也可能是最後一次，下一次真的不知道是什麼時候。」



