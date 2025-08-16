2025總統盃3x3籃球賽東區預賽宜蘭開打　冠軍獎金178萬凱道爭霸

▲總統盃3x3籃球賽，東區預賽在宜蘭正式開打。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年總統盃全民運動賽事3x3籃球賽，東區預賽今（16）日上午在宜蘭運動公園熱烈展開。開幕儀式吸引教育部體育署副署長房瑞文、宜蘭縣代理縣長林茂盛、亞運金牌球星余祥平出席。房瑞文指出，自從台灣男子代表隊在杭州亞運奪得史上首面籃球金牌後，3x3籃球運動在國內快速成長，運動部也已完成成立準備，未來將推動「運動壯大台灣」理念。

運動部預計在9月9日正式掛牌，致力於推廣競技運動普及化。本屆總統盃賽事分為東、南、西、北四區預賽，將選出12支隊伍晉級總決賽，角逐凱達格蘭大道上的178萬元冠軍獎金與全國霸主頭銜。東區預賽於今（16）日及明（17）日在宜蘭運動公園籃球場舉行，公開組更邀請職業3x3選手參賽，場面熱鬧。

宜蘭運動公園籃球場是當地最大串聯的風雨球場，設有10面太陽能屋頂與夜間照明，營造出優質的運動環境，幫助民眾培養健康運動習慣。林茂盛代理縣長也熱情邀請大家，「歡迎來宜蘭觀賽，期待本地隊伍挺進總決賽，爭取佳績！」

東區素來是籃球人才搖籃，地方響應踴躍。曾獲「全臺最強女高中生」封號的五結人張聿嵐，將與UBA好手許絜睎組成「宜蘭小孩」在公開女生組登場；「歐印行銷」與「艾派瑪國際」則分別邀請SBL、WSBL等職業選手加入，張伯維、成力煥、劉衍謙領軍「歐印行銷」成為公開男生組熱門，「艾派瑪國際」則由陳仲薇帶隊。

為鼓勵全民參與，賽事規定只要具中華民國國籍即可自由組隊報名，參賽區域不受居住地或戶籍地限制。東區預賽以宜蘭、花蓮、臺東學生為主力，另外也有不少北部選手因嚮往當地風景美食，特地南下參賽，為賽事增添多元色彩。