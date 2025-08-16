運動雲

改善「併腿」最大弱點　林育信：李智凱9月將有新動作發表

▲桌球好手莊智淵、林昀儒，體操好手李智凱。（圖／體育署提供）

▲體操好手李智凱9月將拚新動作發表。（圖／體育署資料照）

記者杜奕君／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱今年5月復出後，參加了體操世界盃保加利亞瓦納站，並積極測試新周期的動作。教練林育信在今（4）日受訪時透露，李智凱將全力備戰9月的巴黎世界挑戰盃，目標是在賽事中發表嶄新鞍馬動作，挑戰台灣男子體操史上的新里程碑。

李智凱曾於東京奧運奪下鞍馬銀牌，但去年在爭取巴黎奧運門票時失利，隨後決定動手術解決長期困擾的腳踝傷勢。今年1月，他才正式恢復系統性訓練。隨著體操新規則上路，原本擅長湯瑪斯迴旋的李智凱也面臨調整。林育信指出：「現在的規則將動作數從10個減為8個，其中有4個不能做湯瑪士迴旋，因此我們得尋找新的動作元素，尤其是『併腿』這部分，過去10年他很少練，必須趕快適應。」

目前，李智凱的新動作仍在持續調整中，訓練重心也以團隊成績為主。不過林育信期盼，李智凱能在巴黎世界挑戰盃上順利發表新動作，爭取動作認證及命名權，若能成功，將成為台灣男子體操史上首位擁有自創動作的選手。

談及其他選手，林育信也提到唐嘉鴻自去年巴黎奧運後進入國訓中心訓練，目前狀態極佳，被視為最有望爭取獎牌的人選。他認為，只要唐嘉鴻與李智凱能維持健康，不論是明年亞運還是3年後的洛杉磯奧運，都有機會帶領台灣男子體操隊在團體賽場上取得亮眼成績。

關鍵字： 李智凱林育信唐嘉鴻體操中華隊

利特遭批「執著於一位」 怒回：不想要這種粉絲

