連兩屆勇奪健力銀牌！　43歲中華隊世運「七朝元老」謝宗庭寫紀錄

▲世運會中華隊七朝元老謝宗庭，此次健力項目再度拿下銀牌殊榮。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

現年已經43歲，生涯第7次參與世界運動會的中華隊健力好手謝宗庭，16日在男子裝備輕量級賽事，憑藉蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，總和775公斤，總分105.81分，拿下本屆銀牌殊榮，也是個人連續兩屆在世運會奪銀。

本屆成都世運會，已經是中華隊「七朝元老」的謝宗庭，今日在男子裝備輕量級蹲舉繳出285公斤，排名所有選手第4位，隨後在拿手的臥推項目，謝宗庭又繳出210公斤排在所有8位選手中第2。

最後的硬舉項目，謝宗庭維持水準280公斤排在第3，最終以總和775公斤，總分105.81分拿下本屆此項目銀牌殊榮。

至於另一位台灣好手林逸鈞，今日也在同樣項目出賽，蹲舉繳270公斤、臥舉繳190公斤，一度暫居第3位，不過硬舉以250公斤作收，總和710公斤，最後以104.28分排在第5名。

謝宗庭也寫下個人連續兩屆勇奪銀牌殊榮，也是個人生涯世運會第6面獎牌（累積1金2銀3銅）。中華隊在本屆世運會今日又有一面銀牌進帳下，目前代表團本屆累積2金、5銀、4銅，目前排在獎牌榜第28位。

