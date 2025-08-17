▲北市大盃籃球邀請賽熱血開打，盼成UBA賽季前哨戰。（圖／北市大提供）

記者杜奕君／綜合報導

「第一屆北市大盃籃球邀請賽」於2025年8月15日正式在台北市立天母體育館拉開序幕，賽事將持續7天，由地主台北市大攜手UBA公開一級勁旅共8隊，在暑假尾聲展開激烈角逐。這場比賽不僅是各校驗收暑訓成果的絕佳舞台，更預告新學年度大專籃球聯賽的戰力布局。今天（17日）開幕典禮隆重舉行，台北市立大學校長親臨現場，並邀請「籃球博士」鄭志龍到場勉勵所有參賽球員。

本屆賽事由台北市大主辦，參賽隊伍陣容堅強，包含健行科大、台灣師大、輔仁大學、台灣藝大、國立體大、義守大學及台灣大學等UBA公開一級隊伍同場競技。除了增進球隊間交流，也讓各隊提前磨合陣容，為即將到來的大專籃球新賽季積極備戰。

台北市立大學男籃總教練范峻誠受訪時表示，首次自行籌辦盃賽，過程充滿挑戰，特別感謝校長邱英浩及運動科學研究所所長侯建文的大力支持，使比賽能於國際級場館舉行，為球員打造優質的賽事體驗。

范峻誠也提到，除了台北市大將從二級出發，其餘七隊皆為UBA公開一級強隊，感謝大家在暑假尾聲、開學前齊聚一堂切磋交流，希望未來能持續辦理，讓北市大盃成為大專籃球暑期指標賽事。

范峻誠更向自家球員表達肯定，讚揚他們在賽事期間除了拚戰強敵，還肩負賽事工作人員的責任。他鼓勵球員們，「你們都是團隊不可或缺的一份子，期待大家在場上場下都能有所收穫，一起讓北市大盃發光發熱。」