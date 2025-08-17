驚險！剛和湖人簽下49億元巨約　金童唐西奇膝蓋遭隊友重壓退場

記者杜奕君／綜合報導

休賽季積極鍛鍊，並成功減重瘦身的洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic），日前順利獲得紫金軍團3年1.65億美金，折合台幣高達49.2億台幣新約後，唐西奇也選擇代表母國斯洛維尼亞，出戰此次男籃歐錦賽。只不過在對上拉脫維亞之戰，手感火燙的唐西奇卻意外遭倒地的隊友重壓膝蓋，隨後表情痛苦傷退，所幸最終檢查並無大礙。

唐西奇這個夏天瘦身有成，也順利與湖人球團簽下延長合約，新賽季將率領紫金大軍全力衝刺總冠軍。

日前他則是選擇再次代表斯洛維尼亞出征此次歐錦賽，今日熱身賽碰頭拉脫維亞，唐西奇上半場就轟下26分表現優異，但他在第3節一次防守時倒地，隨後又遭到隊友倒地後重壓膝蓋，當下唐西奇表情痛苦，隨後並顛簸行走回到休息室接受檢查。

所幸根據媒體報導，唐西奇經過檢查後，確認傷勢為右膝挫傷，並未有更嚴重傷勢出現，也讓湖人球團可以放心。

現年26歲的唐西奇，上賽季平均能繳出28.2分、8.2籃板、7.7助攻、1.8抄截，其中被交易至湖人後出賽28場，場均28.2分、8.1籃板、7.5助攻、1.6抄截。

▲唐西奇歐錦賽險些受傷，所幸並無大礙。（圖／達志影像／美聯社）