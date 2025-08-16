運動雲

新光盃街舞大賽　超萌小舞者勇奪MVP

▲2025「新光盃熱門街舞大賽」總決賽圓滿落幕。（圖／新光盃提供）



記者杜奕君／綜合報導

由新光人壽主辦的2025「新光盃熱門街舞大賽」總決賽於 8/16（六）火熱登場，最後在多位評審的見證下，分別由 VHZ、動動手動動腳、RAIN CITY KIDZ奪下排舞 Unlimited、U18、U15組冠軍，霹靂舞公開組及女子組由B-BOY QIRU、B-GIRL CHURA奪冠；網路人氣獎排舞、霹靂舞則分別YING-FENG POP及詹豐華拔得頭籌。

本屆MVP頒發給來自U15組「蘋果Call」的小舞者蔡語潼。年紀雖小，卻以高度專注力與穩定的舞台表現，獲得評審一致肯定，抱回全場最高個人榮譽。當主持人問她，「妳知道什麼是 MVP 嗎？」她稚氣地搖搖頭，讓現場笑聲四起；但當她大聲說出：「謝謝大家！」時，全場瞬間被融化，掌聲與歡呼聲此起彼落，也為本屆新光盃畫下最溫暖、動人的句點。



本屆賽事總獎金提高至136萬元，Unlimited、U18及U15組，冠軍可分別獲得10萬元、8萬元及6萬元獎金，並持續提供60萬的海外榮譽獎金，鼓勵選手積極爭取躍上國際舞台的機會。

U15組冠軍 RAIN CITY KIDZ 來自基隆，以純 Breaking 舞風勇奪排舞冠軍。他們表示，「這次能得獎真的非常開心，大家都練超過五年，很珍惜能在這裡留下這樣的回憶，我們會繼續跳下去！」

U18組冠軍 動動手動動腳 成功蟬聯冠軍，受訪時開心分享，「今年準備時間比去年短很多，沒想到還能拿冠軍，很開心！希望之後可以保持這股氣勢，在更多比賽中贏得好成績！」

Unlimited 組再次奪下冠軍的 VHZ 表示，「其實還是會緊張，但真的很開心可以再次獲得這個榮耀。最大的希望就是能繼續出國比賽，為台灣、為團爭光！」也鼓勵後輩舞者，「一起努力做熱愛的事情，總有一天會發光發熱的。」

多年來新光盃一路創新，如2017年起於國內首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台，並引進外籍韓國、日本師資擔任評審，將國際視野引進台灣。為讓大眾有更平等友善的性別意識，延續2024年賽事新設「B-GIRL」女子霹靂舞項目，本屆新光盃邀請香港B-GIRL LADYBANAN擔任評審，並吸引沖繩知名B-GIRL CHURA報名參賽且奪下冠軍，顯示新光人壽對於女力的推廣與重視。

▲2025「新光盃熱門街舞大賽」總決賽圓滿落幕。（圖／新光盃提供）

