中華隊本屆世運會5金6銀4銅作收　創境外隊史最佳成績

▲劉巧兮在女子自由式速度過樁奪金。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會，17日正式落幕，中華代表團本屆最終拿下「5金、6銀、4銅」，排名本屆獎牌榜第15位，值得一提的是，本屆5金、6銀、4銅也創下繼2009年高雄世運會的9金、8銀、9銅次佳成績，也是中華隊在世運會「境外」隊史最佳成績。

本屆成都世運會，中華隊在17日最後一天賽程表現依舊出色，先有沙灘合球項目，黃英庭致勝絕殺撂倒荷蘭，拿下隊史首面金牌，隨後健力男子裝備超重量級，靠著「排灣族大力士」楊森蹲舉453.5公斤破世界紀錄，以總分108.9分拿下金牌。

▲「排灣族大力士」楊森在本屆世運會健力替中華代表團勇奪第5面金牌。（圖／中華奧會提供）

最後則是女子壘球項目，中華隊也奮力搶下追平隊史次佳的銀牌，單日再有2金、1銀進帳。

回顧本屆成都世運會，中華隊共派出119名選手，參與共14個項目，其中女子拔河隊在500公斤級成功強勢完成「6連霸」，替中華隊勇奪本屆首面金牌榮耀，昨日又有「滑輪天才少女」劉巧兮在女子自由式速度過樁奪金，另外江凱傑也在健力男子裝備中量級拿下金牌，本屆中華健兒共拿下5金殊榮。

過往中華隊在世運會最佳成績，得回溯到2009年高雄世運會，以地主身分拿下9金、8銀、9銅，至於境外最佳成績則是2013年哥倫比亞卡利世運會的5金、5銀、8銅。本屆中華健兒在成都世運會拿下5金、6銀、4銅，改寫境外最佳成績，也名列本屆獎牌榜第15名。

▲中華隊絕殺荷蘭，拿下沙灘合球金牌。（圖／中華奧會提供）