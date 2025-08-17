世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

▲王冠閎在沒有熱身下就游出50蝶個人第三佳成績。（圖／游泳協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華游泳隊在香港維多利亞泳池舉辦的「2025香港公開游泳錦標賽」最後一天再創佳績，由主將王冠閎和李珮萱領軍，今日共拿下6金6銀1銅，兩天累計摘得12金13銀4銅，還破了一項全國紀錄。24歲碩士泳將蕭永淇和年僅15歲、身高156公分的新秀林子芸，雙雙在這場國際賽事中勇奪生涯首面金牌，展現新生代潛力。

在今日賽程中，王冠閎於50公尺蝶式決賽，以24秒24再添一金，這成績是他個人第三佳，距離全國紀錄僅差0.08秒。他賽後透露，近期身體狀況不佳，世大運後曾多次發燒並就醫檢查，雖然還沒完全康復，仍在未熱身的情況下出賽，成功維持水準。王冠閎也肯定隊上年輕選手的表現，認為只要持續努力訓練，未來一定有機會再創高峰。

女子方面，李珮萱在100公尺自由式以57秒87摘下個人第三金，成為中華隊本次唯一三金得主。雖然成績略低於預期，她坦言受限於最近訓練量減少及賽程疲勞，但能在香港賽事三度奪金，對自信心是極大鼓舞。

最受矚目的，是年僅15歲的林子芸在女子200蝶中，預賽游出2分18秒81奪下第一，決賽更進步到2分17秒57，不僅拿下首面國際賽金牌，也首次突破個人2分18秒大關。林子芸謙虛表示，雖然獲得金牌，但仍有進步空間，並感謝潛優隊訓練帶來成長。

泳協每年暑假會選拔17歲以下潛優隊伍進行集訓，總教練李澄峯指出，今年強化了運科與體能訓練，這次香港賽已驗證潛優制度的成效，年輕選手在國際舞台上取得佳績，有助於建立自信、累積實戰經驗。

在男子50公尺自由式壓軸賽事中，蕭永淇以22秒61奪金，這也是他首度參加國際賽就摘金。他開心分享，成績不僅刷新個人最佳，也距離亞運標準再進一步。蕭永淇坦言，過去曾想放棄游泳，但今年加入亞運培訓隊後，雖然訓練辛苦、壓力大，卻讓他逐漸接近夢想，成功突破自我。

▲年僅15歲的林子芸在女子200蝶摘金。（圖／游泳協會提供）