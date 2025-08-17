蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

▲台灣帕拉跆拳道好手蕭翔文在2025大洋洲主席盃、澳洲公開賽，二站都奪金牌。（圖／中華帕拉林匹克總會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣帕拉跆拳道選手蕭翔文近期在澳洲黃金海岸舉行的兩場國際賽事中表現亮眼，分別在世界跆拳道聯盟主席盃大洋洲區與澳洲帕拉跆拳道公開賽勇奪雙金，積分大幅提升，世界排名預計攀升至第二，並穩坐亞洲第一的位置。同場參賽的台灣選手陳健強也展現實力，在兩項賽事皆拿下銀牌，預計世界排名將進入亞洲前五。

蕭翔文近年來戰績斐然，2023年在杭州亞帕運奪下金牌，2024年巴黎帕運則於男子K44級58公斤量級獲得銅牌，展現堅持到底的運動家精神。今年4月在中國泰安亞洲帕拉主席盃奪金後，儘管8月初於亞洲帕拉跆拳道錦標賽首戰失利，他並未氣餒，迅速調整狀態，迎戰澳洲的比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在14日登場的世界跆拳道聯盟主席盃大洋洲區賽事中，蕭翔文先後以懸殊比分擊敗巴西與日本選手，順利摘下金牌。休息一天後，他馬上投入澳洲帕拉跆拳道公開賽，連續戰勝西班牙、巴西及韓國選手，再添一金。這兩場賽事讓蕭翔文的積分一舉從369分提升至419分，超越亞塞拜然與土耳其對手，世界排名直衝第二，亞洲排名持續領先。

教練吳燕妮表示，雖然八月初的賽事失常對蕭翔文心理有所影響，但這次連續奪金讓團隊相當振奮。她也透露，接下來的目標是11月的世錦賽，希望能再創佳績。

同時，陳健強也在大洋洲區首戰擊敗日本選手，雖然次戰不敵巴西對手，仍獲得銀牌。澳洲公開賽再度摘銀，世界排名預計從第15名提升至第11名，並擠進亞洲前五。