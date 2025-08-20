曾祥鈞動向即將揭曉！　富邦勇士「我是誰」影片給回歸提示

記者杜奕君／台北報導

今夏台灣籃壇自由市場「最重量級大魚」，上賽季旅日效力B.League名古屋戰鷹的中華男籃國手曾祥鈞，新賽季重返台籃戰場已成定局。19日PLG職籃台北富邦勇士推出「我是誰」影片，包括「檸檬汁」、「日本來的」、「真香」，也讓答案呼之欲出，勇士球團有望於今日正式公布曾祥鈞回歸加盟。

現年27歲，身高205公分的曾祥鈞，日前才剛剛隨中華男籃在本屆亞洲盃拿下自2013年以來的最佳第5名成績，可說是當前台籃中生代長人頭牌要角。

上賽季曾祥鈞選擇旅日發展，在名古屋戰鷹繳出1.9分、2.1籃板，在球隊定位為替補長人，並在賽季後半段獲得較多上場時間。

曾祥鈞在日本賽季結束後返台，雖未參與瓊斯盃，但隨後投入中華男籃備戰亞洲盃集訓，當時他曾透露，「在亞洲盃結束後，個人動向就會底定，仍想以旅外為首要考慮目標。」

不過據了解，曾祥鈞早早就成為國內兩大職籃球團鎖定網羅目標，至少超過半數台灣職籃球團都曾「積極」爭取他的加盟，且喊出年薪價碼已是輕鬆突破8位數。

最終曾祥鈞預料仍將重返過去曾效力3季之久的勇士，勇士在昨天於官方社群發出影片，以模仿「神奇寶貝」的我是誰影片為題，由吳永盛、陳又瑋等球員給出提示，包括「檸檬汁」、「日本來的」、「真香」等線索，雖然影片最後給出答案為勇士主力前鋒周桂羽，但明眼人都看出，此舉已經是為曾祥鈞鳳還巢鋪路。

據了解，勇士有望於今日正式發佈曾祥鈞重返台籃加盟消息，在日前兩聯盟合作、合併失敗後，PLG職籃並未有太多公開「大動作」情況下，曾祥鈞選擇回歸勇士陣營，可說是聯盟近期最重量級消息。

▲中華男籃主力長人曾祥鈞，即將重返富邦勇士效力。（圖／籃協資料照）