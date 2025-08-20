運動雲

>

曾祥鈞動向即將揭曉！　富邦勇士「我是誰」影片給回歸提示

記者杜奕君／台北報導

今夏台灣籃壇自由市場「最重量級大魚」，上賽季旅日效力B.League名古屋戰鷹的中華男籃國手曾祥鈞，新賽季重返台籃戰場已成定局。19日PLG職籃台北富邦勇士推出「我是誰」影片，包括「檸檬汁」、「日本來的」、「真香」，也讓答案呼之欲出，勇士球團有望於今日正式公布曾祥鈞回歸加盟。

現年27歲，身高205公分的曾祥鈞，日前才剛剛隨中華男籃在本屆亞洲盃拿下自2013年以來的最佳第5名成績，可說是當前台籃中生代長人頭牌要角。

上賽季曾祥鈞選擇旅日發展，在名古屋戰鷹繳出1.9分、2.1籃板，在球隊定位為替補長人，並在賽季後半段獲得較多上場時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾祥鈞在日本賽季結束後返台，雖未參與瓊斯盃，但隨後投入中華男籃備戰亞洲盃集訓，當時他曾透露，「在亞洲盃結束後，個人動向就會底定，仍想以旅外為首要考慮目標。」

不過據了解，曾祥鈞早早就成為國內兩大職籃球團鎖定網羅目標，至少超過半數台灣職籃球團都曾「積極」爭取他的加盟，且喊出年薪價碼已是輕鬆突破8位數。

最終曾祥鈞預料仍將重返過去曾效力3季之久的勇士，勇士在昨天於官方社群發出影片，以模仿「神奇寶貝」的我是誰影片為題，由吳永盛、陳又瑋等球員給出提示，包括「檸檬汁」、「日本來的」、「真香」等線索，雖然影片最後給出答案為勇士主力前鋒周桂羽，但明眼人都看出，此舉已經是為曾祥鈞鳳還巢鋪路。

據了解，勇士有望於今日正式發佈曾祥鈞重返台籃加盟消息，在日前兩聯盟合作、合併失敗後，PLG職籃並未有太多公開「大動作」情況下，曾祥鈞選擇回歸勇士陣營，可說是聯盟近期最重量級消息。

▲瓊斯盃中華藍阿巴西、阿提諾、曾祥鈞。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃主力長人曾祥鈞，即將重返富邦勇士效力。（圖／籃協資料照）

關鍵字： 曾祥鈞富邦勇士PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

中華隊本屆世運會5金6銀4銅作收　創境外隊史最佳成績

中華隊本屆世運會5金6銀4銅作收　創境外隊史最佳成績

男單決賽力退王子維　蘇力揚睽違3年全國羽球排名賽奪冠

男單決賽力退王子維　蘇力揚睽違3年全國羽球排名賽奪冠

北市大盃籃球邀請賽熱血開打　盼成UBA賽季前哨戰

北市大盃籃球邀請賽熱血開打　盼成UBA賽季前哨戰

女壘金牌戰遭強敵美國完封　中華隊世運會奪銀牌仍創隊史最佳紀錄

女壘金牌戰遭強敵美國完封　中華隊世運會奪銀牌仍創隊史最佳紀錄

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

黃英庭不可思議致勝絕殺！　中華隊奪世運會沙灘合球歷史首金

黃英庭不可思議致勝絕殺！　中華隊奪世運會沙灘合球歷史首金

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

3大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

4快訊／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

5挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

最新新聞

1快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場

2昔日搭檔牆哥宣布退休　畢爾深情告白

3曾祥鈞動向　富邦勇士給回歸提示

4大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

5失控！水手外野手朝投手丟球棒被禁賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366