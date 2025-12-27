林泓育棒球教室談低潮解方！　靠每天紀錄找回「那個狀態最好的我」

運動雲

▲林泓育棒球教室談低潮解方！。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

「不談技術，先談心態。」樂天桃猿主戰重砲捕手林泓育27日在三重棒球場擔任美津濃棒球教室指導老師，在研習營QA環節中，他以自身經驗向大專學生分享如何在遇到瓶頸或狀況起伏時調整自己，核心方法不是加強訓練菜單，而是透過「紀錄」整理出最好的自己，從心態面回推狀態變化的原因。

QA中談到「球員遇到瓶頸或想調整表現」時，林泓育點出很多人第一時間會想到技術修正，但他認為最常忽略、卻最關鍵的是「心態」；他分享自己會在表現好的時候，把當天的生活細節與心理狀態完整寫下來，累積成一本可回頭對照的紀錄本。

林泓育說：「我現在跟你講的，是無關技術，更多會是單純心態上的，你在非常有表現的時候，回到家後把它寫下來，越清楚越好；你今天早上起來做的第一件事是什麼？講的第一句話是什麼？越清楚越好，當你表現好的時候，回到家全部把它寫下來，一天一天慢慢累積下來。」

當被問到若心態不好、狀況不佳時，這本紀錄本能帶來什麼幫助，林泓育強調，目的不是回味曾經的「好表現」，而是回到那個狀態最好的自己，找到當下的心理特徵，進一步比對自己現在的差異。

他表示：「當你的心態不好、狀況不好，當你回去打開那個本子的時候，我不是要看表現多好，你才可以去知道：那一個時候的你在想什麼？跟你現在想的是一樣的嗎？就像你講的，可能變動過、懷疑自己、你猶豫了，但在你狀況很好的時候，你也沒有做任何事、沒有任何改變，那為什麼你的心態這麼好？」

此外，林泓育也以「代打」情境說明心態對表現與決策的影響；他指出，很多時候外在情境沒有改變，真正改變的是球員對自己的信任程度。當自信足夠時，你會希望自己站上最關鍵的一棒，但一旦陷入低潮，心裡的猶豫就會浮現。

他接著補充，心態造成的差異，可能比技術修正更直接影響臨場選擇與結果，因此紀錄的意義就在於把「當下的想法」留住，幫助自己找回能夠穩定發揮的狀態；「這只是心態上的問題，所有的環境都是一樣的，沒有任何的變化，但因為你心態的變化所產生的影響，你可以找出自己的方式，你寫下來之後，你打開來看的是你當下的想法跟心態：為什麼我會做到這樣？為什麼現在不行？」

至於這樣的紀錄方式是否會因外在環境或年齡增長而需要調整，林泓育也坦言並非要百分之百照抄過去的自己，而是把它作為「找回方法」的參考，最終仍要找到適合自己的版本。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒林泓育

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

