運動雲

>

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

記者杜奕君／綜合報導

NBA震撼彈！曾5度入選NBA明星賽、1次年度第3隊、1次年度防守第2隊的聯盟頂尖控衛「牆哥」沃爾（John Wall），稍早透過社群正式宣佈退役消息，年僅34歲的沃爾感性表示，「自己已經為了籃球運動奉獻了一切！」

從高中時期就嶄露頭角，沃爾在進入NCAA籃球名校肯塔基大學就讀後，持續發光發熱，僅在大學待了1個賽季，就提前棄學投入NBA選秀，並在2010年NBA選秀會上，以首輪第1順位成為「選秀狀元」。

在華盛頓巫師的前9個賽季，沃爾確實展現出頂級球星表現，新秀賽季在「年度新人王」票選高居第2位，其後更是5度入選聯盟明星賽，在2016-17賽季更以場均23.1分、4.2籃板、10.7助攻、2抄截的優質表現，在該年的年度MVP票選榜居第7位，並獲得該賽季「年度第3隊」肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巔峰時期的沃爾，以快速、強悍切入能力著稱，在防守端整體表現也相當亮眼，2014-15賽季就曾獲得「年度防守第2隊」肯定。

此外，沃爾也曾在2014年拿下該年「灌籃大賽」冠軍，更先後在兩大知名運動品牌Reebok、Adidas都曾獲得個人正式代言鞋款肯定，足以見得沃爾在當時可說是聯盟炙手可熱的後衛球星代表人物。

不過沃爾隨後遭遇嚴重傷勢，生涯後期在休士頓火箭曾短暫打出過一季高峰，但隨後就陷入沉寂，生涯最後一季則是2022-23賽季效力洛杉磯快艇，但當時沃爾的整體運動能力已經大不如前，加上生涯始終未能練出穩定三分外線火力，因此該季結束後，就未能再踏上NBA舞台。

沃爾在個人社群發出影片，強調感謝家人、球迷的力挺，自己做了正確的選擇，也已經為了籃球運動奉獻一切！

▲火箭沃爾，巫師畢爾、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲沃爾正式宣佈自NBA賽場退役。（圖／CFP）

關鍵字： 沃爾NBA牆哥John Wall退休退役

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

中華隊本屆世運會5金6銀4銅作收　創境外隊史最佳成績

中華隊本屆世運會5金6銀4銅作收　創境外隊史最佳成績

男單決賽力退王子維　蘇力揚睽違3年全國羽球排名賽奪冠

男單決賽力退王子維　蘇力揚睽違3年全國羽球排名賽奪冠

北市大盃籃球邀請賽熱血開打　盼成UBA賽季前哨戰

北市大盃籃球邀請賽熱血開打　盼成UBA賽季前哨戰

女壘金牌戰遭強敵美國完封　中華隊世運會奪銀牌仍創隊史最佳紀錄

女壘金牌戰遭強敵美國完封　中華隊世運會奪銀牌仍創隊史最佳紀錄

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

黃英庭不可思議致勝絕殺！　中華隊奪世運會沙灘合球歷史首金

黃英庭不可思議致勝絕殺！　中華隊奪世運會沙灘合球歷史首金

驚險！剛和湖人簽下49億元巨約　金童唐西奇膝蓋遭隊友重壓退場

驚險！剛和湖人簽下49億元巨約　金童唐西奇膝蓋遭隊友重壓退場

【暖心幫忙】迪士尼跳跳虎疑中暑躺地！遊客拿手持電扇幫吹風

熱門新聞

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

「拜託我的腿啊！」丸佳浩達成完全打擊　七局三壘安打完成壓軸

悍將14安只擠出1分　林泓育雙安扛打線！桃猿2比1氣走悍將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

2挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

3林泓育MVP是魔神樂　談張閔勛的價值

4拜託我的腿！丸佳浩生涯首次完全打擊

5柯瑞中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝

最新新聞

1NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

2柯瑞中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝

3火箭明星中鋒嗆勇士愛哭！

4挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

5城市盃拳擊邀請賽　吳詩儀任代言人

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366