震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

記者杜奕君／綜合報導

NBA震撼彈！曾5度入選NBA明星賽、1次年度第3隊、1次年度防守第2隊的聯盟頂尖控衛「牆哥」沃爾（John Wall），稍早透過社群正式宣佈退役消息，年僅34歲的沃爾感性表示，「自己已經為了籃球運動奉獻了一切！」

從高中時期就嶄露頭角，沃爾在進入NCAA籃球名校肯塔基大學就讀後，持續發光發熱，僅在大學待了1個賽季，就提前棄學投入NBA選秀，並在2010年NBA選秀會上，以首輪第1順位成為「選秀狀元」。

在華盛頓巫師的前9個賽季，沃爾確實展現出頂級球星表現，新秀賽季在「年度新人王」票選高居第2位，其後更是5度入選聯盟明星賽，在2016-17賽季更以場均23.1分、4.2籃板、10.7助攻、2抄截的優質表現，在該年的年度MVP票選榜居第7位，並獲得該賽季「年度第3隊」肯定。

巔峰時期的沃爾，以快速、強悍切入能力著稱，在防守端整體表現也相當亮眼，2014-15賽季就曾獲得「年度防守第2隊」肯定。

此外，沃爾也曾在2014年拿下該年「灌籃大賽」冠軍，更先後在兩大知名運動品牌Reebok、Adidas都曾獲得個人正式代言鞋款肯定，足以見得沃爾在當時可說是聯盟炙手可熱的後衛球星代表人物。

不過沃爾隨後遭遇嚴重傷勢，生涯後期在休士頓火箭曾短暫打出過一季高峰，但隨後就陷入沉寂，生涯最後一季則是2022-23賽季效力洛杉磯快艇，但當時沃爾的整體運動能力已經大不如前，加上生涯始終未能練出穩定三分外線火力，因此該季結束後，就未能再踏上NBA舞台。

沃爾在個人社群發出影片，強調感謝家人、球迷的力挺，自己做了正確的選擇，也已經為了籃球運動奉獻一切！

▲沃爾正式宣佈自NBA賽場退役。（圖／CFP）