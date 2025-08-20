運動雲

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

▲勇士宣布曾祥鈞簽下複數年合約回歸效力 。（圖／富邦勇士提供）

▲勇士宣布曾祥鈞簽下複數年合約回歸效力 。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士今日宣布與球員曾祥鈞完成簽約，雙方簽下複數年合約，新賽季曾祥鈞確定回到台灣職籃，與勇士再續前緣！

擁有「酷帥高冷」稱號的曾祥鈞，身高205公分、體重95公斤，畢業於輔仁大學，大學生涯曾拿下阻攻王、得分王與籃板王獎項，並多次披上中華男籃戰袍征戰國際賽。

大學畢業後加盟PLG台北富邦勇士，效力於勇士4個賽季，2022-23賽季一手包辦年度第一隊、年度防守第一隊及年度進步獎，表現相當出色，效力期間更與團隊共同締造PLG三連霸歷史。2024年曾祥鈞轉戰日本B.LEAGUE加盟名古屋戰鷹，展開旅日職籃生涯，如今決定回到臺北富邦勇士，再戰台灣職籃。

對於曾祥鈞回到臺北富邦勇士，總教練吳永仁表示，「祥鈞是現階段台灣職籃中，極少數具備高度、機動、防守，且擁有中距離、外線投射潛能的本土內線長人，他在場上不僅願意做苦工，也能守禁區，還能出來協防或換防，他的加入能使球隊在排兵佈陣與資源調配上有更多彈性，期待未來他能捍衛勇士與中華隊的禁區，成為新一代的最佳大前鋒。」

結束旅日生涯，決定重返台灣職籃，曾祥鈞表示，「上賽季結束時有和家人討論，除了希望能多陪家人，並將日本所學帶回台灣，而勇士是我踏入職業舞台加入的第一支球隊，這裡的環境很像一個大家庭，因此最終決定新賽季回來。」

即將回到臺北富邦勇士，曾祥鈞選擇延用先前在名古屋戰鷹的背號88號，作為回到勇士新賽季的球衣背號，曾祥鈞提到，「88號對我來說有著非常重大的意義，當初旅日背號選擇88號，除了是自己生日以外，同時也是紀念父親，當初爸爸希望我有機會能到國外勇於挑戰，我完成了這個目標，在國外學到很多東西，而這次亞洲盃也同樣選擇88號，因此回台灣繼續使用同樣的號碼，持續拚戰新賽季。」

談到新賽季目標，曾祥鈞認為保持身體健康還是最重要，他強調，「過去一年在國外學到很多，身體也變得更精實，希望能在球場上保持好表現，幫助球隊拿到好成績！」
 

