簡浩正式接任夢想家主帥　9月「引退賽」跨聯盟對決領航猿

▲簡浩正式接任夢想家總教練，今日舉行上任記者會與簽約儀式。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家今(20)日舉辦媒體餐敘記者會。席間夢想家特地安排總教練簽約儀式，由球隊總經理韓駿鎧與簡浩共同簽下署名，並肩邁向全新篇章。

隨後的兩人也在訪談環節中提及角色轉換的心情與期許，以及將球隊交付下去的信心與決心。談及退役決定，簡浩坦言並不容易，但能在夢想家完成生涯謝幕，再以教練身份延續熱愛的籃球，對他而言意義非凡。而除了教練新身份，球團也宣布簡浩球員身份的最後一戰，將於9月20日於夢想家主場洲際迷你蛋登場。

談及退役決定，簡浩坦言並不容易，「其實做這個決定一點不簡單。但我最後的考量的點，就是身體能不能在最佳狀態打一整季，也在考慮陪伴家人的因素，我可否能每天回家陪兒子玩。」

如今轉換身份，他直言感到新鮮，「球員轉教練的感覺是一種新體驗，我能把當球員的經驗轉化成另一種方式，幫助球隊在練習和比賽中變得更強。」

面對新挑戰，他也清楚認知，「最大的挑戰就是比賽的臨場反應，這需要經驗累積並相信自己的判斷。還好我有一個很棒的教練團隊，能一起面對。」實際上，簡浩早已不僅是球員角色，無論是場邊提醒球員防守站位或在休息室裡給予鼓舞，他早已是大家心中的「領袖導師」。

在餐敘現場，夢想家總經理韓駿鎧也談到促成簡浩接任總教練的過程。他指出，簡浩長期效力夢想家，不僅對團隊系統有深入理解，也清楚球隊過去幾年面臨的挑戰與不足，因此在此時接任正是最合適的時機。

韓駿鎧強調，對於簡浩的信任毫無保留，並分享了一段讓他深受感動的對話，「我曾問簡浩，如果不再打球，他是否會考慮到其他地方發展？但簡浩毫不猶豫地回答，他會把全部的能量都留給夢想家。」

他進一步表示，「簡浩是球隊最具代表性的領袖之一。無論在場上或場下，他始終展現高度的職業態度與責任感，以實際行動帶給球員無數啟發。這些年，他的冷靜與堅毅早已成為夢想家精神的重要象徵。如今以總教練的新身份，他將把自身豐富的比賽經驗與領導力轉化為團隊養分。期待他結合中英文溝通的優勢與對比賽的敏銳洞察，持續引領夢想家提升層級，邁向更高目標。」

自 2007 年踏入職業賽場以來，簡浩先後效力於璞園建築、臺灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、江蘇南鋼與福爾摩沙夢想家，累積眾多榮耀。職業生涯中，他奪下 6 座 SBL 總冠軍、6度入選全明星賽，2012 年更勇奪三分球大賽冠軍，並曾獲頒年度進步獎與年度第六人等肯定。他多次披上中華隊戰袍，征戰瓊斯盃、亞洲盃資格賽等國際舞台，留下無數精彩時刻與榮耀紀錄。

憑藉冷靜果斷的出手與穩定外線火力，簡浩是台灣職籃的「射手代名詞」。自 2021 年加盟夢想家後，他效力四個賽季，累計出賽超過 140 場、投進逾 200 記三分球。無論是比賽最後時刻的致命外線，還是休息室內的鼓舞領導，他始終是夢想家不可或缺的精神支柱。

其中在 2024-25 賽季，簡浩以 36 場例行賽全勤紀錄，展現對比賽的責任感與自律，在夢想家的四年，他不僅以場上表現與經驗帶領球隊，更用行動為球員樹立榜樣。

夢想家將於9月20日舉辦簡浩退役戰，特別邀請他SBL黃金時期效力璞園體系，現在的桃園璞園領航猿擔任客隊。詳細比賽時間則將於近日正式確定後公布。

▲簡浩今日暢談自己選擇接下夢想家主帥兵符的點點滴滴。（圖／夢想家提供）

