謝銘駿、魏芃禾加盟戰神　鎖定對決林書豪和爭搶新人王

▲台北戰神宣布簽下兩名新秀謝銘駿、魏芃禾（圖／戰神提供）

▲台北戰神宣布簽下兩名新秀謝銘駿、魏芃禾（圖／戰神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神20日宣布，正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿和魏芃禾，兩位新秀隨即加入球隊訓練並選定新賽季背號。謝銘駿延續光復高中時期的15號戰袍，魏芃禾則選擇象徵團結的5號，展現進軍職業舞台的決心。

謝銘駿是戰神首輪指名，今年高中畢業後赴美就讀Southern Coast Academy，曾助光復高中完成二連霸並拿下MVP，還入選全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為台灣第二位獲此殊榮的球員。

他以靈活攻守和無畏拚戰著稱，加入戰神後希望能向學長雷蒙恩學習美式球風，並立下「上場防守林書豪、得第一」的挑戰目標，展現拚勁。

魏芃禾則在選秀次輪第四順位被選進，過去是臺師大後場主力，UBA大四賽季平均12分、1.7助攻、1.5抄截，三分球命中率高達37.2%，多次在關鍵時刻成為致勝關鍵。

他提到職業生涯將與哥哥魏莨哲（效力海神）場上正面對決，笑說，「選秀時哥哥鼓勵我要享受比賽，但碰頭時我可不會讓他輕鬆！」

台新育樂總經理林祐廷表示，「兩位新秀擁有拚勁與潛力，期待他們能在新賽季轉化為實際表現，為球隊注入新能量。」總教練許皓程也送上祝福，希望新秀們保持健康，打出最好的自己。謝銘駿和魏芃禾則齊聲呼籲球迷，「新賽季請大家多多進場，為戰神加油！」

