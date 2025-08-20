立宗哥的小故事！　盛讚簡浩是讓夢想家安定的最後拼圖

▲簡浩接任夢想家總教練，球團領隊陳立宗（右）稱他是球團需要的那一塊拼圖。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家20日正式宣告新任總教練簡浩走馬上任，夢想家球團領隊陳立宗透露，「簡浩也許就是球團需要的最後一塊拼圖，那一股能讓大家安定且穩定下來的力量！」

在TPBL成立首季，大肆補強的夢想家被視為奪冠熱門勁旅，但球隊卻在季後賽首輪爆冷出局，隊史已經有4個賽季在季後賽首輪就提前淘汰出局。也讓制服組在休賽季大刀闊斧進行重整，除了「帥哥射手」簡浩退役直接轉任總教練，原任總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）則轉任助理總教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夢想家20日舉行簡浩退役暨總教練簽約記者會，球團領隊陳立宗受訪時強調，「夢想家做了很多的準備，也許簡浩就是我們需要的最後一塊拼圖，我不會很理想化的說，他就是所有問題的答案，但 也許我們就是差了這一塊，能夠讓大家安定、穩定下來的力量。」

陳立宗透露，「從我們與簡浩的對談裡，就能感受到他是一個很穩定的人，夢想家今年的核心就是要打造『FAMILY』而簡浩就是一位強調太太、小孩的人。雖然我們強調『我夢家人』很久了，大家相處也都像家人，但外籍教練面對的是職業運動的現實，所以我們今年更加再往真正的家庭更進一步，就是讓像簡浩這樣的球員來當總教練。」