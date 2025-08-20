運動雲

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

▲台灣男籃4號位置出現斷層，田壘給出個人見解。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇近年來雖然呈現「雙職籃」互別苗頭狀態，但本土長人，特別是4號位置的養成，卻呈現停滯不前的狀態，除了已經32歲的胡瓏貿之外，幾乎沒有太多本土大前鋒冒出頭來。對此，可說是台籃史上最全能大前鋒代表的傳奇球星「少俠」田壘就表示，「多打國際賽絕對有幫助，磨練的機會多，就能有所成長！」田壘也幽默表示，「也許考慮辦個長人訓練營，幫助更多年輕球員成長。」

日前亞洲盃男籃賽剛剛落幕，中華隊寫下自2013年亞錦賽（亞洲盃前身）拿下第4名之後，相隔13年以來的隊史最佳第5名成績，且是只差一步就能挺進最終4強，整體表現可說相當優異。

只不過除了內線頭號大將，歸化球員高柏鎧之外，中華隊內線除了「老資格」都超過30歲的胡瓏貿、陳冠全之外，僅剩下中生代長人曾祥鈞可撐場，甚至連主打小前鋒位置的賀丹、馬建豪，都要幫忙負擔部分的大前鋒任務，在本土4號位的養成上，出現不小斷層。

歸根究底，國內兩職籃在洋將使用上，普遍習慣採用「雙大」，或是直接擺出「1大4小」陣型，本土長人不是遭到棄用，就是在戰術體系邊緣化，缺乏實際主宰力情況下，也讓國家隊戰力出現極大缺口。

對此，中華隊史上最全能頂尖長人之一的田壘就表示，「我們那時候高中打完，就直接接觸中華隊，『嚇到』的時間比較早，這也有點關係。也是不斷的高強度實戰，大約到25歲就已經可以慢慢習慣國際賽的強度。」

田壘說道，「反觀現在的球員，大學畢業進入職業隊，才有機會選進中華隊，接觸上會比較晚一點，不像我們從18歲就開始『磨』，年輕球員一定要給他們時間，沒有太多人能夠一步到位，要不斷接觸國際賽，在場上持續學習，才會有所成長。」

另外，田壘也認為，「訓練端同樣非常重要，球員自己要能夠’重視，有沒有真的想要往上提升。過去我們年輕時，SBL賽季結束就往中華隊跑，不斷出國移地訓練，遇到的對手都會很不同，比賽經驗、場上經驗都是慢慢累積，也許時間到了就會開竅。」

被問到是否願意開班授課，田壘幽默回應，「還是每年6月底賽季結束，我就來開個長人訓練營！」

不過田壘隨後正經回應強調，「現在競爭雖然激烈，但球員會有比較多自己的規劃，我們那時候就是自己也會想去中華隊磨練，回到母隊也會覺得有些提升或是不一樣。」

▲▼中華男籃在亞洲盃小組賽最終戰慘輸紐西蘭40分，賀丹、賀博、胡瓏貿。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲胡瓏貿是當前台灣籃壇4號位置代表人物。（圖／翻攝自FIBA官網）

