台北城市盃拳擊賽　吳詩儀陪練員邱智琳將爭冠

▲大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀的陪練員邱智琳（右）明將挑戰日本奧運銅牌並木月海、BC亞洲輕蠅量級金腰帶的新科亞洲拳王邱正（右）意外落敗。（圖／北市體育局提供）

▲大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀陪練員邱智琳（右）將挑戰日本奧運銅牌並木月海。（圖／北市體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025臺北城市盃拳擊邀請賽今（20日）於臺北體育館進行第二天複賽，吸引來自16個城市、近百名國內外選手同場較勁。大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀的陪練員邱智琳此次代表新竹市出賽，明天將對上日本奧運銅牌女將並木月海。

賽事焦點落在日本東京隊的兩名奧運級強將。2020東京奧運女子51公斤級銅牌得主並木月海首度來台參賽，雖然對手澳門黃凱淇因棄賽讓她直接晉級女子54公斤級決賽，但她全程觀戰未來對手表現。

新竹市選手邱智琳同樣晉級，明天將迎戰並木月海。邱智琳表示，自己剛結束泰國U22賽事返台，雖然狀態未達教練預期，但面對奧運級選手不會輕言放棄，「明天決賽反正打就是了，她會老我會年輕，目標就是要打滿三回合不被讀秒！」並木月海則回應，「她（邱智琳）的腳步和移位不錯，但我也很有自信，明天想拿下勝利！」

▲大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀的陪練員邱智琳（右）明將挑戰日本奧運銅牌並木月海、BC亞洲輕蠅量級金腰帶的新科亞洲拳王邱正（右）意外落敗。（圖／北市體育局提供）

▲BC亞洲輕蠅量級金腰帶的新科亞洲拳王邱正（右）意外落敗。（圖／北市體育局提供）

男子組方面，東京隊23歲國手原田周大（巴黎奧運代表、杭州亞運銀牌）以壓倒性優勢擊敗澳門選手沙爾文，晉級M60公斤級決賽。儘管順利獲勝，原田仍認為自己動作不夠熟練，坦言「還需要再加強練習，接下來會更努力掌握每個細節。」

台灣選手也有亮眼表現。桃園市唐德容在女子65公斤級對決日本四屆冠軍鬼頭苿衣，雙方激戰到力竭，最終唐德容力克強敵晉級。她坦言一開始因對手太強而緊張，但聽從教練指示調整戰術後順利獲勝。唐德容過去因傷轉戰拳擊，曾受憂鬱症困擾，近期表現穩定，她堅定表示：「我的目標就是奧運國手，不管要打到幾歲，我會一直打下去！」

不過，7月剛於泰國奪下WBC亞洲輕蠅量級金腰帶的桃園市「新科拳王」邱正，卻在男子55公斤級首戰遭遇韓國龍仁市李宗憲，最終無緣晉級。邱正賽後坦言表現不理想，「第二回合沒調好節奏，第三回合追分來不及。」他透露全運後將專注轉職業拳擊，期望在更長回合下發揮實力。

▲大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀的陪練員邱智琳（右）明將挑戰日本奧運銅牌並木月海、BC亞洲輕蠅量級金腰帶的新科亞洲拳王邱正（右）意外落敗。（圖／北市體育局提供）

▲日本好手原田周大 （左）、並木月海（右）。（圖／北市體育局提供）

